Кравчук резко высказался в адрес России из-за обострения на Донбассе

Кравчук резко прокомментировал обострение на Донбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.

"Выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем тишину ставится под угрозу. Было прямое грубое нарушение — использовано оружие, запрещена минскими договоренностями. Было еще использовано снайперов и, таким образом, мы имеем реальный факт нарушения всех договоренностей в минском формате", — заявил Кравчук в программе Свобода слова Савика Шустера.

Кравчук отметил, что после экстренного заседания подгруппы ТКГ по безопасности можно будет говорить о возобновлении "тишины" на Донбассе.

"Есть информация, что это (заседание подгруппы - ред.) может произойти завтра. После этого уже можно будет говорить о конкретных шагах, которые будут приняты. Сейчас наша задача не допустить эскалации, расширения конфликта", — отметил он.

Читайте такжеЗеленский сделал заявление из-за обострения на Донбассе

По словам Кравчука, Россия не откажется от своей главной позиции - которая заключается в том, что Украина была, есть и будет в сфере ее стратегических интересов.

"В Украину могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", - заявил Кравчук.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред: