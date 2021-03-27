Кравчук резко высказался в адрес России из-за обострения на Донбассе

По словам первого президента Украины, выполнение "Минска" под угрозой срыва.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.
"Выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем тишину ставится под угрозу. Было прямое грубое нарушение — использовано оружие, запрещена минскими договоренностями. Было еще использовано снайперов и, таким образом, мы имеем реальный факт нарушения всех договоренностей в минском формате", — заявил Кравчук в программе Свобода слова Савика Шустера.
Кравчук отметил, что после экстренного заседания подгруппы ТКГ по безопасности можно будет говорить о возобновлении "тишины" на Донбассе.
"Есть информация, что это (заседание подгруппы - ред.) может произойти завтра. После этого уже можно будет говорить о конкретных шагах, которые будут приняты. Сейчас наша задача не допустить эскалации, расширения конфликта", — отметил он.
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По словам Кравчука, Россия не откажется от своей главной позиции - которая заключается в том, что Украина была, есть и будет в сфере ее стратегических интересов.
"В Украину могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", - заявил Кравчук.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Днем, 26 марта, боевики из минометов и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов.
- В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.
- Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности, из-за обострения на Донбассе, в результате чего погибли четверо украинских военных.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
- Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.