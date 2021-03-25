Кравчук назвал главное условие возобновления подачи воды в Крым

Леонид Кравчук высказался о водоснабжении Крыма / УНИАН

Украина сможет рассматривать вопрос поставки воды в аннексированный Россией Крым только в случае возникновения там гуманитарной катастрофы, а ответственность за водоснабжение Крыма несет Российская Федерация, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала Дом.

"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой ... Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия"", - заявил он.

Кравчук подчеркнул, что всю ответственность за то, что происходит на крымском полуострове несет Россия, в том числе в вопросе водоснабжения населения.

"Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, оккупировавшая любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", - отметил он.

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Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что если Украине придется рассматривать вопрос подачи воды в оккупированный Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу.

"Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит следующим образом: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", - подчеркнул он.

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