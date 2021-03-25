Кравчук назвал главное условие возобновления подачи воды в Крым

Если Украине придется рассматривать вопрос подачи воды в оккупированный Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу.
Украина сможет рассматривать вопрос поставки воды в аннексированный Россией Крым только в случае возникновения там гуманитарной катастрофы, а ответственность за водоснабжение Крыма несет Российская Федерация, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала Дом.
"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой ... Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия"", - заявил он.
Кравчук подчеркнул, что всю ответственность за то, что происходит на крымском полуострове несет Россия, в том числе в вопросе водоснабжения населения.
"Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, оккупировавшая любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", - отметил он.
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Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что если Украине придется рассматривать вопрос подачи воды в оккупированный Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу.
"Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит следующим образом: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", - подчеркнул он.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.11 марта Совет национальной безопасности и обороны
- утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.
- 15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.