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У Путина ответили на отказ Байдена признать Крым российским

1 марта 2021, 12:48

Песков прокомментировал заявление американского президента, в котором говорится, что США никогда не признают аннексию полуострова Россией.

Песков
У Путина ответили на заявление Байдена о признании Крыма / УНИАН

Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что США никогда не признают аннексию полуострова Россией.

"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права", - сказал Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины.

"Здесь был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий, поэтому никакой аннексии не было и не надо ее признавать, надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков также отрицательно ответил на вопрос, обозначал ли Байден тему Крыма в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 26 января.

Заявление Байдена о признании статуса Крыма – о чем сообщалось ранее:

  • 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
  • 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.

новости России Владимир Путин аннексия Крыма Джо Байден Дмитрий Песков
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