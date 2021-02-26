"Раздельно мы падаем": Зеленский отреагировал на слова Байдена о Крыме

Глава государства заверил, что украинцы высоко ценят поддержку США и поблагодарил Джо Байдена за позицию о Крыме.
Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства
"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - написал он в Twitter.
Президент США Джо Байден ранее заявил о том, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственность за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему, заявил американский президент Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.
Позиция США по вопросу Крыма
- В Министерстве иностранных дел Украины 26 октября прошлого года заявили, что США готовы работать с Киевом в рамках переговорной площадки Крымская платформа, задачей которой является обеспечение возвращения полуострова под политический контроль украинского государства.
- Посол США в России Джон Салливан 30 января рассказал, что Штаты не намерены ослаблять санкции против Москвы за аннексию Крыма и планируют найти оптимальный выход разрешения российско-украинского конфликта.
- Представитель США в ООН Родни Хантер 11 февраля заявил, что санкции против РФ за военную агрессию против Украины будут действовать до тех пор, пока Москва не изменить свой геополитический курс.