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"Раздельно мы падаем": Зеленский отреагировал на слова Байдена о Крыме

26 февраля 2021, 22:29

Глава государства заверил, что украинцы высоко ценят поддержку США и поблагодарил Джо Байдена за позицию о Крыме.

Зеленский
Зеленский отреагировал на слова Байдена о Крыме / Reuters

Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - написал он в Twitter.

Президент США Джо Байден ранее заявил о том, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственность за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему, заявил американский президент Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.

Позиция США по вопросу Крыма

новости США Владимир Зеленский Джозеф Байден новости Украины
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