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Байден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма

26 февраля 2021, 16:54

США вместе с Украиной будут противостоять агрессии РФ, заявил Джо Байден

Байден
Крым - это Украина, - Джо Байден / Reuters

Официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственность за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему, заявил американский президент Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.

По словам главы американского государства, США в День сопротивления Крымской оккупации продолжают поддерживать Киев и подтверждают истину, согласно которой Крым принадлежит Украине. Россия нарушила международное законодательство и всевозможные правила игры на мировой арене, допустив оккупацию украинской территории.

"Сегодня семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда она вторглась в Крым. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - сказал Байден.

Также он добавил, что США никогда не признают аннексию Крыма и намерены вместе с Украиной противостоять агрессии РФ. Вашингтон планирует привлечь Москву к ответственности за все незаконные российские действия против украинского государства.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине", - заявил Байден.Читайте такжеЖурналист объяснил, как США помогут Украине вернуть Крым и Донбасс

Также американский президент подчеркнул, что США уважают события Революции 2014 года в Украине и верят в мирное и демократическое будущее государства.

"Мы также продолжим чтить мужество и надежду Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков в спецодежде на Майдане и потребовал нового начала для своей страны. Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны", - подчеркнул Джо Байден.

День сопротивления Крымской оккупации

Украина 26 февраля отмечает День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в 2014 году на полуострове перед зданием местной Верховной Рады состоялся митинг в поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства. В акции приняли участие около 12 тысяч крымских татар и проукраинские активисты. Им противостояли российские граждане и пророссийские активисты.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя стал государственным праздником.

Позиция США по вопросу Крыма

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