США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма

США поставили России жесткое условие / Reuters

Администрация нового президента США Джо Байдена отказалась отменять санкции в отношении России, введенные после захвата Крыма и агресси на Донбассе.

Как заявил представитель американской миссии при ООН Родни Хантер, США никогда не признают Крым территорией РФ, передает ТАСС.

"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс", — подчеркнул он.

Он также обвинил Москву в том, что ее вооруженные силы вторглись в Украину, и пообещал продолжать поддерживать Киев.

"США намерены и впредь поддерживать украинских партнеров в их усилиях по восстановлению территориальной целостности страны", — добавил Хантер.

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Возвращение Крыма в Украину

1 февраля было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу HBO, в котором политик заявил, что если бы он был главой государства в 2014 году, Киев не допустил бы аннексии Крыма и дальнейшей войны на Донбассе. По его словам, в декабре 2019 года на переговорах в Париже он удивился, почему в рамках Нормандского формата никто не обсуждает вопрос возвращения полуострова в состав Украины.

Как полагает бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко, ситуация с возвращением Крыма останется сложной даже в том случае, если в России поменяется власть. Высказывания российского оппозиционера Алексея Навального о статусе полуострова являются тому подтверждением.