США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма

Родни Хантер прокомментировал санкции США против России.
Администрация нового президента США Джо Байдена отказалась отменять санкции в отношении России, введенные после захвата Крыма и агресси на Донбассе.
Как заявил представитель американской миссии при ООН Родни Хантер, США никогда не признают Крым территорией РФ, передает ТАСС.
"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс", — подчеркнул он.
Он также обвинил Москву в том, что ее вооруженные силы вторглись в Украину, и пообещал продолжать поддерживать Киев.
"США намерены и впредь поддерживать украинских партнеров в их усилиях по восстановлению территориальной целостности страны", — добавил Хантер.
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Возвращение Крыма в Украину
- 1 февраля было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу HBO, в котором политик заявил, что если бы он был главой государства в 2014 году, Киев не допустил бы аннексии Крыма и дальнейшей войны на Донбассе. По его словам, в декабре 2019 года на переговорах в Париже он удивился, почему в рамках Нормандского формата никто не обсуждает вопрос возвращения полуострова в состав Украины.
- Как полагает бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко, ситуация с возвращением Крыма останется сложной даже в том случае, если в России поменяется власть. Высказывания российского оппозиционера Алексея Навального о статусе полуострова являются тому подтверждением.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".