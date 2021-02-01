Был бы президентом - не пустили бы зеленых человечков в Крым - Зеленский

Нынешний президент Украины весьма эмоционально высказался по поводу аннексии Крыма в 2014 году.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Российская Федерация не захватила бы полуостров Крым в 2014 году, если бы в то время он возглавлял Украинское государство. Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому изданию Axios, перевод которого был опубликован на официальном портале Офиса президента.
"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", — заявил он.
По словам Зеленского, когда он приехал на первую свою встречу в нормандском формате в Париже в конце 2019 года, то "не понимал, почему мы не говорим о Крыме".
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Новости Крыма и Донбасса
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже в следующем году пройдет первый саммит в рамках Крымской платформы по возвращению аннексированного полуострова.
- Владимир Зеленский 20 октября во время послания Верховной Раде заявил, что он провел переговоры со странами ЕС, а также Великобританией, Канадой и другими государствами по вопросу их участия в Крымской платформе.
- Председатель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 5 ноября раскрыл пункты плана Украины по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Документ предполагает установление режима перемирия в регионе и возвращение под контроль Киева захваченной украинско-российской границы.