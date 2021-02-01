УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Был бы президентом - не пустили бы зеленых человечков в Крым - Зеленский

1 февраля 2021, 13:20
Прослушать новость
Остановить

Нынешний президент Украины весьма эмоционально высказался по поводу аннексии Крыма в 2014 году.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Российская Федерация не захватила бы полуостров Крым в 2014 году, если бы в то время он возглавлял Украинское государство. Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому изданию Axios, перевод которого был опубликован на официальном портале Офиса президента.

"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", — заявил он.

По словам Зеленского, когда он приехал на первую свою встречу в нормандском формате в Париже в конце 2019 года, то "не понимал, почему мы не говорим о Крыме".

Читайте такжеЗеленский записал для всех областей и Крыма специальные поздравления с Новым годом

Новости Крыма и Донбасса

Владимир Зеленский аннексия Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Был бы президентом - не пустили бы зеленых человечков в Крым - Зеленский». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке "20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко"20 лет политических переобуваний": Зеленский жестко потроллил Тимошенко У Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ "Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчикаГромкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика
Следующий материал

Последние новости

14:15
Февраль 2021 удивит теплом: синоптик озвучил прогноз погоды на месяц
14:13
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
14:10
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
14:04
Перезагрузка: Дом-2 возвращается на телевидение
13:48
В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х Фото Видео
Реклама
13:47
В Слуге народа рассказали, доказана ли эффективность закупленной Украиной вакцины от COVID-19 Видео
13:40
Valve снова в центре скандала: владельцев Steam обвиняют в создании ценовой монополии
13:40
Напитки, которые помогают уснуть: топ-6 Видео
13:37
От -15° до +13°: кому какая погода в Украине досталась на завтра Видео
13:35
Гороскоп для всех на 2 февраля: пик наслаждения и заветные результаты Видео
13:20
Был бы президентом - не пустили бы зеленых человечков в Крым - Зеленский Видео
13:08
Решение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение Видео
13:05
Юлия Санина стала ведущей 10 сезона Орла и решки
12:54
Украинцы озвучили рейтинг Зеленского и высказались про его зависимость Видео
12:44
Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему Путин стал вором для россиян Видео
12:33
Украина возобновила импорт электроэнергии из России Видео
12:26
"Разочарованы борьбой с коррупцией в Украине": в G7 сделали резкое заявление Видео
12:25
Создатели ремейка Final Fantasy VII уверены – вторая часть превзойдёт ожидания игроков Видео
12:22
В Кремле высказались о зверствах силовиков во время протестов в России Видео
12:02
Охрана, отмена: голая Jerry Heil заинтриговала признанием
Реклама
11:57
Омега -3: как распознать дефицит Видео
11:48
"Умножили на ноль": Зеленский заявил о предательстве из-за срыва Будапештского меморандума Видео
11:47
Запрет книг Булгакова и Акунина: что на самом деле произошло
11:36
Звезда Дизель шоу объяснил, как они попали на российское ТВ
11:22
Удар по адвокату Трампа: Зеленский предложил США помощь Видео
10:55
Ляшко объяснил, как записаться на прививку от COVID-19 Видео
10:47
Еще чуть-чуть: Минздрав озвучил даты приезда вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:45
В ВСУ оценили скандал с массовыми исками генералов к Минобороны Видео
10:34
Зеленский обратился к украинцам с просьбой Видео
10:30
"Огромная коррупция": эксперт объяснил, как украинская верхушка зарабатывает на бюджете Видео
10:30
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
10:14
Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля Видео
10:06
Путин сыграл в русскую рулетку и проиграл мнение
10:02
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Видео
09:59
"Пещерный уровень": издатель объяснил суть скандала с запретом книги Булгакова в Украине Видео
09:35
Зеленский рассказал о своих чувствах во время штурма Капитолия в США Видео
09:34
Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021
09:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака Видео
09:33
Снег, гололед и сильный ветер: в каких регионах неделя началась с ударов стихии Видео
09:30
Зеленский обратился к Байдену с вопросом о НАТО и попросил помощи Видео
Реклама
09:11
Светлана Лобода показала кольцо и заинтриговала признанием
08:52
Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с Трампом Видео
08:37
Почему обрушение гривны в 2021-м неизбежно мнение
08:25
Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020 Видео
08:07
"Путина в *опу": россияне показали очередной "кулак" Кремлю, задержаны более 5000 человек Видео
07:44
Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19 Видео
07:38
В Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
07:13
"Вешают лапшу": эксперт объяснил, как Украина активно торгует с "ЛДНР" Видео
07:10
Зеленский объяснил, является ли Китай геополитической угрозой для Украины Видео
06:56
Зеленский попал в ту же ловушку, что и Ющенко мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять