Был бы президентом - не пустили бы зеленых человечков в Крым - Зеленский

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Российская Федерация не захватила бы полуостров Крым в 2014 году, если бы в то время он возглавлял Украинское государство. Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому изданию Axios, перевод которого был опубликован на официальном портале Офиса президента.

"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", — заявил он.

По словам Зеленского, когда он приехал на первую свою встречу в нормандском формате в Париже в конце 2019 года, то "не понимал, почему мы не говорим о Крыме".

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