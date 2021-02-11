Байден пригрозил применить военную силу США по всему миру

Байден заявил применении военной силы США / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, будут ли США при его президентстве применять военную силу на мировой арене.

По словам Байдена, США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях.

Во время брифинга в Пентагоне он заявил, что главное - чтобы Америка оставалась в безопасности.

"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - заявил он.

Американский лидер добавил, что намерен с министром обороны Ллойдом Остином и "лидерами по всему миру" наконец "положить конец войнам, которые тянулись слишком долго". При этом жизнь и здоровье граждан США не должны подвергаться террористическим угрозам, отметил Джо Байден.

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