Байден пригрозил применить военную силу США по всему миру

Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене.
Президент США Джо Байден рассказал, будут ли США при его президентстве применять военную силу на мировой арене.
По словам Байдена, США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях.
Во время брифинга в Пентагоне он заявил, что главное - чтобы Америка оставалась в безопасности.
"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - заявил он.
Американский лидер добавил, что намерен с министром обороны Ллойдом Остином и "лидерами по всему миру" наконец "положить конец войнам, которые тянулись слишком долго". При этом жизнь и здоровье граждан США не должны подвергаться террористическим угрозам, отметил Джо Байден.
Сотрудничество Украины и США - о чем ранее сообщал Главред:
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