В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным

Байден поддержал Украину в разговоре с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден сам позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным лидер США высказался в поддержку суверенитета Украины и заявил о готовности защищать союзников.

"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета Украины, а также чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - сказала пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она добавила: "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".

Читайте такжеПервый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину

Байден и Путин также обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях на 5 лет, а также договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем.

При этом в пресс-службе Кремля сообщили, что во время телефонного разговора с президентов США обсуждалась ситуация в Украине. Об отравлении Алексея Навального, хакерских атаках и сотрудничестве с Талибаном в Администрации лидера РФ не упомянули.

Новости США - о чем ранее сообщал Главред: