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В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным

26 января 2021, 23:20
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О чем говорили Байден и Путин в телефонном разговоре.

Байден поддержал Украину в разговоре с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден сам позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным лидер США высказался в поддержку суверенитета Украины и заявил о готовности защищать союзников.

"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета Украины, а также чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - сказала пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она добавила: "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".

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Байден и Путин также обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях на 5 лет, а также договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем.

При этом в пресс-службе Кремля сообщили, что во время телефонного разговора с президентов США обсуждалась ситуация в Украине. Об отравлении Алексея Навального, хакерских атаках и сотрудничестве с Талибаном в Администрации лидера РФ не упомянули.

Новости США - о чем ранее сообщал Главред:

  • После оглашения выборов президента США глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой. Путин выразил уверенность, что Россия и Америка могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
  • Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
  • После прихода к власти Байден отменил ряд указов Трампа. Новый хозяин Белого дома отменил выход США из ВОЗ, вернул Штаты в Парижское соглашение по климату и остановил строительство стены на границе с Мексикой.
  • При этом Байден подписал указ об изменении правил въезда на территорию США в связи с пандемией COVID-19. Лицам, которые прибывают в Штаты, нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и отправиться на самоизоляцию.

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