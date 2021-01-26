Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину

Путин и Байден по телефону обсудили Украину / Reuters

Во вторник, 26 января, президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщает Reuters, о телефонном разговоре между президентами России и США объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она сказала, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет и "решительная поддержка США суверенитета Украины" перед лицом продолжающейся российской агрессии.

В то же время в Кремле сообщили, что Путин и Байден обсудили "внутриукраинское урегулирование", а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - отметили в Кремле.

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