Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину

Президент США в ходе разговора с главой Кремля заявил о поддержке суверенитета Украины.
Во вторник, 26 января, президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.
Как сообщает Reuters, о телефонном разговоре между президентами России и США объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она сказала, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет и "решительная поддержка США суверенитета Украины" перед лицом продолжающейся российской агрессии.
В то же время в Кремле сообщили, что Путин и Байден обсудили "внутриукраинское урегулирование", а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - отметили в Кремле.
Отношения России и США – о чем сообщалось ранее:
- 24 ноября 2020 года Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
- 14 декабря 2020 года США обвинили Россию в новой кибератаке. Хакеры, работающие на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.
- 15 декабря 2020 года глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Путин в своем послании пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Россия и Америка могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
- 19 декабря 2020 года государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сделал резкое высказывание в адрес России и президента Владимира Путина. В интервью, опубликованном на сайте правительства США, он заявил, что Россия входит в число врагов США. При этом Помпео уверен, что Путин является реальной угрозой для всех американцев, которые любят свободу.
- 23 декабря 2020 года официальная Москва призвала США продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) уже в ближайшее время. Данный договор является последней договоренностью двух государств, регулирующей крупнейшие мировые ядерные арсеналы.