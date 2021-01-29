Удар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона

В Нафтогазе заявили, что США решительно настроены сокрушить российский газопровод Северный поток-2/ Reuters

После избрания Джо Байдена президентом США интерес Вашингтона к Украине значительно усилился. Америка следит за ситуацией в стране и, похоже, намерена укрепить поддержку Киева. Изменения в американском правительстве также повысили интерес американцев и к проекту Северный поток-2. Штаты обладают серьезным арсеналом инструментов для того, чтобы строительство газопровода была остановлено.

Как заявила советник главы правления НАК Нафтогаз Украины Лана Зеркаль на своей странице в социальной сети Facebook, сейчас в Вашингтоне особое внимание сосредоточено именно на вопросе реализации Северного потока-2. Присутствуют механизмы и политическая воля для прекращения проекта.

Кроме того, она отметила, что существующие американские ограничения против СП-2 – это только начало.

"Имеющийся арсенал включает три вида санкций: к компаниям, которые могут прокладывать трубы, страхуют, и компаниям, которые сертифицируют газопровод. Но это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости – совсем не хорошие для россиян новости, – чувствуем, не за горами", - написала Зеркаль, уточнив, что российскому энергетическому проекту не помогли даже расходы на лоббистские услуги в Вашингтоне, на которые было потрачено более 5,3$ млн долларов.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

Также она указала, что после прихода в Белый дом команды Байдена складывается впечатление о значительном усилении интереса США к Украине и возможном укреплении сотрудничества.

"Хорошо почувствовали, что интерес к Украине и событиям у нас очень однозначно вырос. Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить "контроль пульса", - подчеркнула Лана Зеркаль.

Напомним, в мае прошлого года Зеркаль заявляла, что если газопровод Северный поток-2 достроят и введут в эксплуатацию, то по перспективам Украины как государства-транзитера газа будет нанесен сокрушительный удар.Читайте такжеПо Северному потоку-2 поехали катком

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