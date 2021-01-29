Удар США по Северному потоку-2: в Нафтогазе раскрыли планы Вашингтона

В США могут существенно усилить поддержку Украины, считает Лана Зеркаль.
После избрания Джо Байдена президентом США интерес Вашингтона к Украине значительно усилился. Америка следит за ситуацией в стране и, похоже, намерена укрепить поддержку Киева. Изменения в американском правительстве также повысили интерес американцев и к проекту Северный поток-2. Штаты обладают серьезным арсеналом инструментов для того, чтобы строительство газопровода была остановлено.
Как заявила советник главы правления НАК Нафтогаз Украины Лана Зеркаль на своей странице в социальной сети Facebook, сейчас в Вашингтоне особое внимание сосредоточено именно на вопросе реализации Северного потока-2. Присутствуют механизмы и политическая воля для прекращения проекта.
Кроме того, она отметила, что существующие американские ограничения против СП-2 – это только начало.
"Имеющийся арсенал включает три вида санкций: к компаниям, которые могут прокладывать трубы, страхуют, и компаниям, которые сертифицируют газопровод. Но это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости – совсем не хорошие для россиян новости, – чувствуем, не за горами", - написала Зеркаль, уточнив, что российскому энергетическому проекту не помогли даже расходы на лоббистские услуги в Вашингтоне, на которые было потрачено более 5,3$ млн долларов.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
Также она указала, что после прихода в Белый дом команды Байдена складывается впечатление о значительном усилении интереса США к Украине и возможном укреплении сотрудничества.
"Хорошо почувствовали, что интерес к Украине и событиям у нас очень однозначно вырос. Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить "контроль пульса", - подчеркнула Лана Зеркаль.
Напомним, в мае прошлого года Зеркаль заявляла, что если газопровод Северный поток-2 достроят и введут в эксплуатацию, то по перспективам Украины как государства-транзитера газа будет нанесен сокрушительный удар.Читайте такжеПо Северному потоку-2 поехали катком
Северный поток-2 новости
- Серьезные проблемы с завершением строительства газопровода Северный поток-2 связаны с тем, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции США, которые распространяются на все компании, прямо или опосредованно задействованные в проекте.
- Один из финальных этапов завершения строительства СП-2 должен был стартовать 15 января в территориальных водах Дании, однако в компании Nord Stream AG заявили о временном прекращении строительных работ из-за технических проблем. В российском экспертном сообществе рассказали, что проблемы возникли из-за отсутствия сертификации у трубоукладчика Академик Черский. Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать судно, вышла из проекта по причине угрозы американских санкций.
- В Газпроме 19 января впервые официально заявили о том, что строительство Северного потока-2 могут временно поставить на паузу, или же вовсе остановить, из-за политических изменений. В Кремле обвинили США в незаконном давлении на проект.
- В тот же день США ввели дополнительные санкции против СП-2. Под ограничения попали трубоукладчик Фортуна и компания-владелец судна.
- Бывший глава Центрального банка РФ Сергей Алексашенко заявил, что газопровод Северный поток-2, скорее всего, будет достроен, однако проект фактически уничтожен из-за американских санкций. Газопровод нельзя будет ввести в эксплуатацию до тех пор, пока Штаты не снимут санкции.