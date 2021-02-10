У Байдена раскрыли планы по переговорам Трампа и Путина – Politico

У Байдена есть доступ к переговорам Трампа и Путина / Фото Reuters

Советники президента США Джо Байдена намерены раскрыть детали более десятка разговоров предыдущего главы американского государства Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп скрывал содержание разговоров, однако у Байдена есть доступ к данным записям, сообщает Politico со ссылкой на инсайдерские источники.

В сообщении речь идет о том, что советники Байдена намерены выяснить, разглашал ли Трамп в ходе переговоров с Путиным какую-либо секретную информацию, и мог ли он заключить секретные соглашения с главой РФ, которые могут стать неожиданностью для новой американской администрации.

Как утверждают журналисты, у Байдена пока отказываются объяснять, ознакомился ли новый президент США с деталями переговоров Трампа и Путина. При этом у Совета национальной безопасности Америки при президентстве Трампа был доступ к содержанию звонков.Читайте такжеСпецслужбы РФ вербовали Трампа более 40 лет - The Guardian

Подчеркивается, что телефонные переговоры не записывались, но содержание разговоров слышали помощники американского президента, которые фиксировали детали. Такие сведения передаются в Национальный архив США, который планирует изучать команда Джо Байдена.

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