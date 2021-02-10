У Байдена раскрыли планы по переговорам Трампа и Путина – Politico

Трамп и Путин провели около десятка телефонных разговоров, содержание которых фиксировали помощники хозяина Белого дома.
Советники президента США Джо Байдена намерены раскрыть детали более десятка разговоров предыдущего главы американского государства Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп скрывал содержание разговоров, однако у Байдена есть доступ к данным записям, сообщает Politico со ссылкой на инсайдерские источники.
В сообщении речь идет о том, что советники Байдена намерены выяснить, разглашал ли Трамп в ходе переговоров с Путиным какую-либо секретную информацию, и мог ли он заключить секретные соглашения с главой РФ, которые могут стать неожиданностью для новой американской администрации.
Как утверждают журналисты, у Байдена пока отказываются объяснять, ознакомился ли новый президент США с деталями переговоров Трампа и Путина. При этом у Совета национальной безопасности Америки при президентстве Трампа был доступ к содержанию звонков.Читайте такжеСпецслужбы РФ вербовали Трампа более 40 лет - The Guardian
Подчеркивается, что телефонные переговоры не записывались, но содержание разговоров слышали помощники американского президента, которые фиксировали детали. Такие сведения передаются в Национальный архив США, который планирует изучать команда Джо Байдена.
Дональд Трамп новости
- Палата представителей 13 января во второй раз объявила импичмент президенту Америки Дональду Трампу, которого обвинили в подстрекательстве к народному восстанию. Однако американский Сенат заблокировал рассмотрение процесса, в результате чего Трамп покинул президентский пост только в день инаугурации Джо Байдена.
- В конце января верхняя палата американского парламента уже голосовала по данному вопросу. Тогда за законность импичмента Трампу проголосовали 55 сенаторов (из них 5 "республиканцев", - ред.), 45 посчитали процесс противозаконным. На тот момент американские СМИ подсчитали, что для импичмента Трампу не хватает 12 голосов.
- Сенат США 10 февраля дал согласие на рассмотрение импичмента 45-му президенту Америки Дональду Трампу. Соответствие процесса Конституции признали 56 сенаторов, 44 высказались против. Помимо "демократов", голосование поддержали шестеро "республиканцев" – Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Тум