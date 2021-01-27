Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину

"Республиканцы" не поддерживают импичмент Трампу / Reuters

В Сенате США прошло голосование о признании неконституционным импичмента 45-му президенту Америки Дональду Трампу, которое поддержали 45 сенаторов от Республиканской партии. В числе 55 законодателей, выступивших против и поддержавших "демократов", оказалось 5 "республиканцев". Для итогового утверждения импичмента Трампу, скорее всего, не хватит 17 голосов.

Как утверждает американское издание The Hill, по инициативе сенатора от Республиканской партии Рэнда Пола 26 января в Сенате состоялось голосование о признании неконституционным процесса импичмента Дональду Трампу. Данное предложение одобрили 45 сенаторов - "республиканцев". Пятеро законодателей от Республиканской партии – Митт Ромни, Бен Саас, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Пэт Туми – выступили на стороне "демократов" в вопросе судебного процесса по делу Трампа. Из этого следует, что подавляющее большинство законодателей от Республиканской партии не поддерживают процедуру импичмента Трампу.

На данный момент в верхней палате американского парламента 50 представителей Республиканской партии, 48 законодателей представляют "демократов", еще 2 – позиционируют себя в качестве независимых кандидатов. Всего в Сенате 100 депутатов. Для объявления импичмента Трампу Демократической партии нужно 67 голосов – на данный момент, учитывая поддержку 5 "республиканцев", не хватает еще 12 голосов. В общей сложности Демократической партии для импичмента Трампу нужно найти 17 голосов законодателей. Только при наличии поддержки 2/3 Сената состоится импичмент.Читайте такжеЗачем в США объявили еще один импичмент Трампу

Импичмент Дональду Трампу