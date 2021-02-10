Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента

Сенат приступил к рассмотрению импичмента Трампу / Reuters

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.

Как сообщает CNN, шесть сенаторов Республиканской партии проголосовали вместе с демократами, установив, что процесс импичмента является конституционным, несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить разбирательство.

10 февраля, состоятся слушания по существу. Теперь у каждой стороны есть до 16 часов на презентацию. Если есть запрос свидетелей от менеджеров по импичменту Палаты представителей США, после периода вопросов будут проведены двухчасовые дебаты, за которыми последует голосование по вопросу о вызове свидетеля.

Затем будет четыре часа заключительных аргументов, разделенных поровну между защитой и обвинением. Затем голосование об осуждении или оправдании.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

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В свою очередь сенатор Патрик Лихи, который председательствует на процессе, пообещал вести разбирательство справедливо для всех сторон.

В то же время в Белом доме заявили, что Джо Байден не будет выступать на слушаниях, поскольку он президент, а не эксперт.

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