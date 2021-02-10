Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента

Сенат США проголосовал за конституционность второго импичмента Трампа.
Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.
Как сообщает CNN, шесть сенаторов Республиканской партии проголосовали вместе с демократами, установив, что процесс импичмента является конституционным, несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить разбирательство.
10 февраля, состоятся слушания по существу. Теперь у каждой стороны есть до 16 часов на презентацию. Если есть запрос свидетелей от менеджеров по импичменту Палаты представителей США, после периода вопросов будут проведены двухчасовые дебаты, за которыми последует голосование по вопросу о вызове свидетеля.
Затем будет четыре часа заключительных аргументов, разделенных поровну между защитой и обвинением. Затем голосование об осуждении или оправдании.
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.
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В свою очередь сенатор Патрик Лихи, который председательствует на процессе, пообещал вести разбирательство справедливо для всех сторон.
В то же время в Белом доме заявили, что Джо Байден не будет выступать на слушаниях, поскольку он президент, а не эксперт.
Импичмент Дональду Трампу - о чем ранее сообщал Главред:
- Палата представителей США 13 января обвинила президента Дональда Трампа в подстрекательстве к народному восстанию и объявила ему импичмент. Резолюция была проголосована 232 делегатами.
- Республиканская партия в Сенате не поддержала процесс, вследствие чего "демократы" не смогли объявить импичмент Трампу до дня инаугурации Джо Байдена.
- В Сенате США 25 января голосовали по вопросу конституционности процесса импичмента Трампу. Документ поддержали 55 сенаторов, среди них – 5 "республиканцев". Однако 45 сенаторов от Республиканской партии выступили против. Американские СМИ подсчитали, что для импичмента, таким образом, не хватит 12 голосов.