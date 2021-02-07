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Стало известно о возможной приостановке импичмента Трампа

7 февраля 2021, 17:04
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Рассмотрение импичмента Трампу могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шабата.

Процедуру импичмента Дональду Трампу могут приостановить / Reuters

Американские законодатели могут приостановить процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу вечером 12 февраля в том случае, если процедура не будет остановлена до этого времени.

Как сообщает издание The New York Times, адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил Сенат приостановить процесс рассмотрения дела об импичменте, если он затянется до пятницы, 12 февраля.

Адвокат направил соответствующее письмо лидеру демократов в Сенате Чак Шумер, лидеру республиканцев Митчу Макконелл и сенатору Патрику Лихи, который будет председательствовать в процессе импичмента.

Представитель Шумера Джастин Гудмен рассказал, что законодатели учтут просьбу адвоката

"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, учтем его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса еще продолжаются", — сказал Гудмен.

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Однако как именно будет учтено просьбу Шона, пока не известно. Возможно, законодатели отложат рассмотрение дела до понедельника, 15 февраля, или же попытаются успеть завершить дело об импичменте до пятницы. Если рассмотрение завершится к 12 февраля, то это станет самым быстрым процессом в истории США.

Импичмент Дональду Трампу - о чем ранее сообщал Главред:

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