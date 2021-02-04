Байден сделал прогноз об импичменте Трампа и предостерег от США от фарса

Процедура импичмента Дональду Трампу должна быть завершена, считает президент Байден.
Президент США Джо Байден не стремится отомстить 45-му главе государства Дональду Трампу, однако полагает, что процедура импичмента должна быть завершена. Иначе процесс будет выглядеть как фарс. При этом новый хозяин Белого дома не уверен в успешной реализации импичмента Трампу, заявил он в интервью изданию People.
Как утверждает американский президент, его слова о том, что импичмент Трампу должен состояться подразумевали завершение процедуры. В противном случае ситуация будет выглядеть глупо.
"Он (Трамп) уже подвергнут импичменту в нижней палате (Конгресса США), и эта процедура должна продолжаться, иначе это все будет походить на фарс", - считает Байден.
Однако политик сомневается в том, что по исходу процедуры Трампа ждет обвинительный приговор, поскольку не "республиканцы" не поддерживают такое развитие событий.Читайте такжеСМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом
"Не знаю, чем это завершится, ведь маловероятно, что сразу 17 республиканцев изменят свою точку зрения и вынесут обвинительный приговор по делу об импичменте", - сказал он.
Байден подчеркнул, что он "не жаждет возмездия", однако процесс должен быть завершен, иначе процедура превратится в "насмехательство над системой".
Импичмент Дональду Трампу
- Палата представителей США 13 января обвинила президента Дональда Трампа в подстрекательстве к народному восстанию и объявила ему импичмент. Резолюция была проголосована 232 делегатами.
- Республиканская партия в Сенате не поддержала процесс, вследствие чего "демократы" не смогли объявить импичмент Трампу до дня инаугурации Джо Байдена.
- В Сенате США 25 января голосовали по вопросу конституционности процесса импичмента Трампу. Документ поддержали 55 сенаторов, среди них – 5 "республиканцев". Однако 45 сенаторов от Республиканской партии выступили против. Американские СМИ подсчитали, что для импичмента, таким образом, не хватит 12 голосов.