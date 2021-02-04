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Байден сделал прогноз об импичменте Трампа и предостерег от США от фарса

4 февраля 2021, 19:20
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Процедура импичмента Дональду Трампу должна быть завершена, считает президент Байден.

Трамп
Байден не верит, что Трампу все-таки объявят импичмент / Reuters

Президент США Джо Байден не стремится отомстить 45-му главе государства Дональду Трампу, однако полагает, что процедура импичмента должна быть завершена. Иначе процесс будет выглядеть как фарс. При этом новый хозяин Белого дома не уверен в успешной реализации импичмента Трампу, заявил он в интервью изданию People.

Как утверждает американский президент, его слова о том, что импичмент Трампу должен состояться подразумевали завершение процедуры. В противном случае ситуация будет выглядеть глупо.

"Он (Трамп) уже подвергнут импичменту в нижней палате (Конгресса США), и эта процедура должна продолжаться, иначе это все будет походить на фарс", - считает Байден.

Однако политик сомневается в том, что по исходу процедуры Трампа ждет обвинительный приговор, поскольку не "республиканцы" не поддерживают такое развитие событий.Читайте такжеСМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом

"Не знаю, чем это завершится, ведь маловероятно, что сразу 17 республиканцев изменят свою точку зрения и вынесут обвинительный приговор по делу об импичменте", - сказал он.

Байден подчеркнул, что он "не жаждет возмездия", однако процесс должен быть завершен, иначе процедура превратится в "насмехательство над системой".

Импичмент Дональду Трампу

новости США Дональд Трамп Джо Байден
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