В МИД высказались о перспективах безвиза между Украиной и США

Министр иностранных дел Украины заявил, что вопрос о безвизе с США будет поставлен не сейчас, а в будущем. Сейчас стоит остановиться на программах мобильности.
На данный момент вопрос безвиза между Украиной и США решить невозможно, но в будущем можно будет начать его обсуждение, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Радио Свобода.
Он отметил, что на данном этапе может идти речь о программах мобильности для увеличения количества путешествий между двумя странами.
"Сейчас этот вопрос нереальный, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизовых с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно", - сказал министр.
Отношения между Украиной и США - о чем сообщалось ранее:
- 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к участию в переговорах в нормандском формате.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что США смогут полноценно присоединиться к нормандскому формату (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования ситуации на Донбассе, хотя, по сообщениям, СМИ Джо Байден рассматривает присоединение к нормандской четверке.
- В Министерстве иностранных дел России заявили, что расширение нормандского формата за счет США нужно Украине, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин согласится на участие США в нормандских переговорах по Донбассу и что будет, если он воспротивится.
Автор: Екатерина Трохимчук