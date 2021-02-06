В МИД высказались о перспективах безвиза между Украиной и США

Кулеба высказался о безвизе между США и Украиной / УНИАН

На данный момент вопрос безвиза между Украиной и США решить невозможно, но в будущем можно будет начать его обсуждение, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Радио Свобода.

Он отметил, что на данном этапе может идти речь о программах мобильности для увеличения количества путешествий между двумя странами.

"Сейчас этот вопрос нереальный, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизовых с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно", - сказал министр.

Отношения между Украиной и США - о чем сообщалось ранее: