Военный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах

Украину стало "дешевле нести, чем бросить", отметил Олег Жданов / УНИАН

Если США присоединятся к нормандскому формату, то станут самыми большими выгодополучателями – и именно поэтому они стремятся вступить в игру. При этом Украина будет выполнять то, что ей скажут.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в комментарии Главреду. По его словам, в Украине четко прослеживаются интересы США.

"Потому что и демократы (в большей степени), и республиканцы (в меньшей степени) – все сюда вложили много денег. Благодаря этому у нашего "чемодана" уже появилась "ручка", и Украину стало дешевле нести, чем бросить. Потому американцы никогда не впустят в Украину РФ и не допустят, чтобы вновь граница между Россией и НАТО проходила по украинской западной границе", - считает Жданов.

По словам военного эксперта, американцам гораздо выгоднее иметь буферное государство, которое фактически находится в состоянии войны с РФ.

"И в случае обострения противостояния с Россией американцы дадут Украине любое оружие, и мы сможем начать наступательную операцию на востоке. Вот в этом случае президент Зеленский может "прозреть" и признать, что "та сторона" – это, оказывается, Россия. А пока что, судя по его речам, мы воюем с непонятной "той стороной". И вот тогда мы с "Джавелинами" наперевес пойдем в наступление", - отметил Жданов.

При этом Украина – лишь пешка на шахматной доске политической игры США, резюмировал он.

Напомним: