Военный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах

Американцам выгодно иметь буферное государство, которое фактически находится в состоянии войны с РФ.
Если США присоединятся к нормандскому формату, то станут самыми большими выгодополучателями – и именно поэтому они стремятся вступить в игру. При этом Украина будет выполнять то, что ей скажут.
Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в комментарии Главреду. По его словам, в Украине четко прослеживаются интересы США.
"Потому что и демократы (в большей степени), и республиканцы (в меньшей степени) – все сюда вложили много денег. Благодаря этому у нашего "чемодана" уже появилась "ручка", и Украину стало дешевле нести, чем бросить. Потому американцы никогда не впустят в Украину РФ и не допустят, чтобы вновь граница между Россией и НАТО проходила по украинской западной границе", - считает Жданов.
По словам военного эксперта, американцам гораздо выгоднее иметь буферное государство, которое фактически находится в состоянии войны с РФ.
"И в случае обострения противостояния с Россией американцы дадут Украине любое оружие, и мы сможем начать наступательную операцию на востоке. Вот в этом случае президент Зеленский может "прозреть" и признать, что "та сторона" – это, оказывается, Россия. А пока что, судя по его речам, мы воюем с непонятной "той стороной". И вот тогда мы с "Джавелинами" наперевес пойдем в наступление", - отметил Жданов.
При этом Украина – лишь пешка на шахматной доске политической игры США, резюмировал он.
Напомним:
- 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к участию в переговорах в нормандском формате.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что США смогут полноценно присоединиться к нормандскому формату (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования ситуации на Донбассе, хотя, по сообщениям, СМИ Джо Байден рассматривает присоединение к нормандской четверке.
- В Министерстве иностранных дел России заявили, что расширение нормандского формата за счет США нужно Украине, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин согласится на участие США в нормандских переговорах по Донбассу и что будет, если он воспротивится.