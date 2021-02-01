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Решение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение

1 февраля 2021, 13:08
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Президент призвал США повлиять на переговорный процесс по Донбассу.

Нормандский формат
Встреча лидеров стран "нормандской четверки" / Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байдена может присоединиться к участию в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сказал он в интервью американскому изданию Axios, возможно создание параллельного переговорного формата с участием США и РФ, в котором поднимался бы вопрос и в отношении временно оккупированного Крыма.

Президент напомнил, что со времени последней встречи лидеров "нормандского формата" прошло больше года и серьезных шагов вперед нет.

По его словам, Россия не хочет продвижения этого процесса на условиях Киева и настаивает на федерализации Украины.

"Ослабление украинской центральной власти, сохранение так или иначе сепаратистов - я понимаю, что они делают. Мы видели это в Приднестровье - тот же эффект", - подчеркнул он.

По его мнению, если ситуация будет развиваться в этом же направлении, "нормандский формат" может быть исчерпан.

Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы такой мощный мировой игрок, как США, повлиял на переговорный процесс по Донбассу.

"Я действительно хотел бы привлечь президента Байдена к "нормандскому формату". Я готов идти на все, чтобы договориться с президентом Соединенных Штатов и с "нормандской четверкой". Мне кажется, что это может усилить переговоры. Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", - сообщил он, отметив, что это мог бы быть "параллельный кейс", и "это не значит, что мы ставим крест на "нормандском формате".

Читайте такжеПодключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата"Однако, по словам Зеленского, есть вопросы, которые в "нормандском формате" не стоит в повестке дня и не поднимаются, а именно: "Что делать с Крымом?".

"Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко - ред.). Тогда я спросил партнеров и Россию: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я, как новый президент, этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму", - добавил Зеленский.

Нормандские переговоры – новости:

  • 12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Андрея Ермака, дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
  • Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
Владимир Зеленский нормандский формат Джо Байден
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