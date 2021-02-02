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Подключение к переговорам США: Кулеба назвал условие расширения нормандского формата

2 февраля 2021, 00:17
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Кулеба назвал условие, при котором возможно полноценное участие США в нормандском формате.

Кулеба высказался об участии США в нормандских переговорах / facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что США смогут полноценно присоединиться к нормандскому формату (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования ситуации на Донбассе, хотя по сообщениям СМИ Джо Байден рассматривает присоединение к нормандской четверке.

"Что касается полноценного участия США в нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в нормандском формате, которого такое участие не сделает счастливым, - это президент Российской Федерации. А формат не расширяется по желанию только отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом", - сказал Кулеба в эфире программы Свобода слова на ICTV.

В то же время Кулеба отметил, что с 2014 года США активно поддерживали Украину и в вопросе Донбасса, и Крыма.

Поэтому министр выразил уверенность в том, что США станут "еще активнее на этом треке".

Также Кулеба усомнился в целесообразности переговоров Украины с США по получению статуса особого партнера вне Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Никакие официальные переговоры по этому вопросу не проводятся. Эта тема является предметом обсуждений в соцсетях и на разных экспертных форумах. Мы не отбрасываем возможность любых статусов и форматов, если они действительно имеют добавленную стоимость, но заниматься просто фетишизацией разных статусов - лишнее", - сказал он.

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Кулеба отметил, что статус особого партнера вне НАТО, в отличие от партнерства в НАТО, не предусматривает никаких гарантий безопасности.

Отметим, в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена хочет подключиться к нормандскому формату с целью как можно более скорого решения конфликта в Донбассе.

По данным немецких журналистов, Байден и госсекретарь Энтони Блинкен выражают недовольство работой нормандского формата, поскольку за последние шесть лет добиться большого прогресса так и не удалось.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Берлине 12 января прошли переговоры советников лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
  • В Кремле заявили, что по итогам дискуссии сторонам не удалось найти компромисс, однако была достигнута договоренность о проведении нового переговорного раунда уже 26 января.
  • Участник переговорного процесса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что на Донбассе соблюдается относительное перемирие.
  • В Кремле отвергают возможность проведения Украиной освободительной операции по возвращению ОРДЛО.

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