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Дни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие "дворцового переворота" в РФ

3 февраля 2021, 09:35
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Олег Жданов объяснил, почему Путин согласится на участие США в нормандских переговорах по Донбассу и что будет, если он воспротивится.

Путин
Путина могут отстранить от власти / УНИАН

Президент России Владимир Путин не сможет препятствовать расширению нормандского формата за счет США. Иначе Штаты пойдут на любые шаги по раскачиванию ситуации в РФ и устранению Путина от власти.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в комментарии Главреду. По словам эксперта, также Россия не сможет выйти из этого переговорного процесса по Донбассу в случае присоединения к нему Соединенных Штатов, потому что это – "меньшее зло" для самого Путина и его окружения.

"Если Россия встанет в позу из-за присоединения к переговорам США, то уже в ближайшие полгода Штаты поставят лично Путина перед дилеммой: либо он идет на компромисс, который предложат американцы, либо они его устранят от власти. Иными словами, выбора у Путина не будет. Если Владимир Владимирович станет сражаться, тогда Россию ждет "бунт, бессмысленный и беспощадный", - спрогнозировал военный эксперт.

Жданов считает, что как только элита, приближенная к Путину, договорится с Западом, дни хозяина Кремля будут сочтены. Эксперт предположил, что в течение очень короткого времени произойдет "дворцовый переворот".

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Берлине 12 января прошли переговоры советников лидеров стран нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
  • В Кремле заявили, что по итогам дискуссии сторонам не удалось найти компромисс, однако была достигнута договоренность о проведении нового переговорного раунда.
  • 27 января состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
  • Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе. Стороны также договорились встретиться вновь, чтобы продолжить консультации по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
  • 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к участию в переговорах в нормандском формате.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что США смогут полноценно присоединиться к нормандскому формату (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования ситуации на Донбассе, хотя по сообщениям СМИ Джо Байден рассматривает присоединение к нормандской четверке.
  • В Министерстве иностранных дел России заявили, что расширение нормандского формата за счет США нужно Украине, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.

новости России нормандский формат Владимир Путин Олег Жданов новости Украины
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