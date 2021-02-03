Дни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие "дворцового переворота" в РФ

Путина могут отстранить от власти / УНИАН

Президент России Владимир Путин не сможет препятствовать расширению нормандского формата за счет США. Иначе Штаты пойдут на любые шаги по раскачиванию ситуации в РФ и устранению Путина от власти.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в комментарии Главреду. По словам эксперта, также Россия не сможет выйти из этого переговорного процесса по Донбассу в случае присоединения к нему Соединенных Штатов, потому что это – "меньшее зло" для самого Путина и его окружения.

"Если Россия встанет в позу из-за присоединения к переговорам США, то уже в ближайшие полгода Штаты поставят лично Путина перед дилеммой: либо он идет на компромисс, который предложат американцы, либо они его устранят от власти. Иными словами, выбора у Путина не будет. Если Владимир Владимирович станет сражаться, тогда Россию ждет "бунт, бессмысленный и беспощадный", - спрогнозировал военный эксперт.

Жданов считает, что как только элита, приближенная к Путину, договорится с Западом, дни хозяина Кремля будут сочтены. Эксперт предположил, что в течение очень короткого времени произойдет "дворцовый переворот".

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