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Стало известно о планах США по вопросам Крыма и Донбасса

30 января 2021, 18:36
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По словам Джона Салливана, Вашингтон ищет оптимальный вариант разрешения конфликта России и Украины.

Джо Байден
У Байдена не намерены пересматривать свою позицию по вопросу оккупированных Крыма и Донбасса / Фото Reuters

США не намерены ослаблять санкции против России за аннексию Крыма и другие ограничения. Подход Вашингтона по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе также не изменился. При этом Америка ищет решение, которое было бы выгодно Украине.

Как сообщает информагентство РИА Новости, об этом заявил посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан. По его словам, американцы придерживаются твердой позиции по данным вопросам.

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться — мы с этого начали разговор, мы будем продолжать", - сказал дипломат.

Также он добавил, что США не изменили своего подхода к работе Нормандского формата и реализации Минских соглашений. Америка попытается найти оптимальный выход из ситуации и такое решение, "которое было бы справедливым для Украины и для народа на всей территории страны". Посол полагает, что такого же мнения придерживаются Германия и Франция.

"Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", - подчеркнул Салливан.Читайте такжеВ Сенате США заявили о пересмотре санкций против России

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