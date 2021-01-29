У Байдена объявили о целях политики США в отношении России

У Байдена считают, что США должны привлечь Россию к ответственность за угрозы / Reuters

Шаг к продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является только началом серьезных переговоров США и России. Стороны должны провести переговоры по всем вопросам, связанным с ядерными угрозами в мире. Однако наряду с дискуссией Вашингтон должен искать механизмы принуждения России к ответственности за ее агрессивное поведение и угрозы в адрес Штатов и американских союзников.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего выступления на вебинаре Института мира в Вашингтоне. По его словам, продление соглашения СНВ-3 – это только первый шаг. Далее нужно проводить более основательные переговоры, которые касаются вызовов, не охватывающих аспектов договора.

"Должны быть серьезные основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне Договора СНВ-3. Здесь есть и другие чрезвычайные ситуации и вызовы", - сказал чиновник.

При этом он добавил, что несмотря на дискуссию, Вашингтон должен быть готовым применять механизмы принуждения России к ответственности за угрозы США и государствам-союзникам. В рамках такого подхода планирует работать администрация Байдена.Читайте также"Пока ядерная торпеда доплывает, России уже не будет": в США высмеяли новейшее оружие из РФ

"Мы должны быть способны заставлять Россию платить и сталкиваться с последствиями за ее агрессивное поведение из-за угроз США и нашим союзникам, а в то же время вести с ними серьезные переговоры по стратегическим вопросам. Этот подход и собирается реализовывать наша администрация", - подчеркнул Салливан.

Ядерная сделка США и России