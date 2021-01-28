У Путина раскрыли планы по ядерной сделке России и США

По словам Дмитрия Пескова, Москва стремится как можно быстрее продлить договор СНВ-3 с Вашингтоном.
Российский президент Владимир Путин подпишет закон в поддержку продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сразу, как только получит документ. Россия стремится в кратчайшие сроки продлить соглашение по ядерной сделке с США.
"Как только он (документ) поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями", - сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.
При этом он не стал делать прогнозов о том, когда может появиться новый договор взамен ныне действующему соглашению.
"Об этом рано говорить", - подчеркнул Песков.Читайте такжеПервый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину
Ядерная сделка России и США
- Американское издание The Washington Post ранее опубликовало материал, в котором говорилось о том, что администрация президента США Джо Байдена предложит России продлить договор о сокращении наступательных ядерных вооружений на 5 лет.
- У Путина выразили готовность продлить соглашение СНВ-3, однако без дополнительных условий со стороны США.
- 27 января Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонных переговоров Путина и Байдена главы государств обсудили возможность продления договора.
- Госдума РФ ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-3 (ДСНВ) на 5 лет. В Москве утверждают, что Россия и США договорились о пролонгации соглашения без предварительных условий.
Автор: Андрей Ганжа