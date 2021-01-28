У Путина раскрыли планы по ядерной сделке России и США

Путин в ближайшее время должен подписать закон в поддержку ядерной сделки России и США / Reuters

Российский президент Владимир Путин подпишет закон в поддержку продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сразу, как только получит документ. Россия стремится в кратчайшие сроки продлить соглашение по ядерной сделке с США.

"Как только он (документ) поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями", - сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

При этом он не стал делать прогнозов о том, когда может появиться новый договор взамен ныне действующему соглашению.

"Об этом рано говорить", - подчеркнул Песков.Читайте такжеПервый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину

Ядерная сделка России и США