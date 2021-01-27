В России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США

Уже на следующий день после беседы Владимира Путина и Джо Байдена Госдума РФ ратифицировала договор СНВ-3
Государственная Дума единогласно ратифицировала соглашение о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-3). Трансляция заседания нижней палаты российского парламента идет на YouTube.
Все четыре фракции Госдумы поддержали соглашение, которое внес на ратификацию президент РФ Владимир Путин. Договор продлевается на пять лет — до 2026 года.
Как отметил с трибуны заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков, текст договора продлевается без изменений, довесков, условий. "Договор не ограничивает право создавать новые виды и типы вооружений", — сказал замминистра.
Документом устанавливаются:
- ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ);
- положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ;
- положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.
Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.
Читайте такжеБайден высказался, помешает ли ядерная сделка с РФ противостоянию с Кремлем
Ядерная сделка США и России
- В октябре прошлого года в американской прессе появилась информация о том, что президент Дональд Трамп намерен продлить соглашение СНВ-3 с Россией до выборов. Причем сообщалось, что стороны достигли принципиального согласия по данному вопросу.
- 13 октября в Белом доме заявили, что США готовы продлить договор при условии, согласно которому Вашингтон и Москва соглашаются на заморозку своих ядерных арсеналов.
- Российский президент Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий, после чего следует провести переговоры по урегулированию проблем в данной сфере.
- 22 января 2021 года в The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что Джо Байден предлагает продлить договор СНВ-3 с Россией на 5 лет