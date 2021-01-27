В России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США

Здание Государственной Думы / Reuters

Государственная Дума единогласно ратифицировала соглашение о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-3). Трансляция заседания нижней палаты российского парламента идет на YouTube.

Все четыре фракции Госдумы поддержали соглашение, которое внес на ратификацию президент РФ Владимир Путин. Договор продлевается на пять лет — до 2026 года.

Как отметил с трибуны заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков, текст договора продлевается без изменений, довесков, условий. "Договор не ограничивает право создавать новые виды и типы вооружений", — сказал замминистра.

Документом устанавливаются:

ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ);

положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ;

положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.

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