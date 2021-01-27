В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена

По словам Дмитрия Пескова, телефонные переговоры лидеров России и США состоялись по просьбе Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и новый хозяин Белого дома Джо Байден провели телефонные переговоры во вторник, 26 января, в ходе которых обсудили вопросы диалога России и США и обговорили ситуацию с арестом Алексея Навального. Разговор продлился более 35 минут.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков российским журналистам в среду, 27 января, сообщает информагентство РИА Новости.
По его словам, инициатором переговоров, в ходе которых Путин и Байден обсудили вопросы диалога США и России, ситуацию с арестом Навального и другие проблемные моменты, стала Москва. Разговор продлился более 35 минут.
Вопросы личной встречи не обсуждались. Также стороны не готовы говорить о возможной перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы.
"Конечно, никаких условий для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений). Это чрезвычайно важное совместное понимание, но говорить о перезагрузки отношений не приходится", - подчеркнул Песков.
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Переговоры Путина и Байдена
- Телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным состоялся 26 января. По информации пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, стороны обсудили продление договора о сокращении стратегических наступательных ядерных вооружений (СНВ-3) на 5 лет. Кроме того, в Вашингтоне заверили Россию в решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такой шаг со стороны американского главы государства Джо Байдена свидетельствует о возвращении США на арену мировой политики и приоритет украинского вопроса во внешнеполитическом курсе Америки.