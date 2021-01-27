В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена

США и Россия не готовы вести переговоры о перезагрузке отношений - Песков / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и новый хозяин Белого дома Джо Байден провели телефонные переговоры во вторник, 26 января, в ходе которых обсудили вопросы диалога России и США и обговорили ситуацию с арестом Алексея Навального. Разговор продлился более 35 минут.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков российским журналистам в среду, 27 января, сообщает информагентство РИА Новости.

По его словам, инициатором переговоров, в ходе которых Путин и Байден обсудили вопросы диалога США и России, ситуацию с арестом Навального и другие проблемные моменты, стала Москва. Разговор продлился более 35 минут.

Вопросы личной встречи не обсуждались. Также стороны не готовы говорить о возможной перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы.

"Конечно, никаких условий для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений). Это чрезвычайно важное совместное понимание, но говорить о перезагрузки отношений не приходится", - подчеркнул Песков.

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Переговоры Путина и Байдена