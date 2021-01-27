УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину

27 января 2021, 09:52
Прослушать новость
Остановить

Резонансный телефонный разговоров президентов США и России прокомментировал советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк.

Байден, Путин
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Состоявшийся накануне телефонный разговор между новым президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным ‒ свидетельство возвращения Белого дома в мировую повестку с традиционными ценностями. И это однозначно хороший знак для Украины, сообщил в комментарии РБК-Украина Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака

"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным ‒ обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", ‒ сказал Подоляк.

Формальная, по его мнению, причина разговора Байдена и Путина касалась темы стратегического разоружения, тем не менее, его наполнение было гораздо шире и объемнее и выглядит идеально для интересов Украины.

"Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым - в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира", ‒ подытожил Подоляк.

Читайте такжеВ Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным

Новости США - о чем ранее сообщал Главред:

  • После оглашения выборов президента США глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой. Путин выразил уверенность, что Россия и Америка могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
  • Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
  • После прихода к власти Байден отменил ряд указов Трампа. Новый хозяин Белого дома отменил выход США из ВОЗ, вернул Штаты в Парижское соглашение по климату и остановил строительство стены на границе с Мексикой.
Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден Михаил Подоляк новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежкамиТарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в УкраинеСотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожаетСкандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает
Следующий материал

Последние новости

09:53
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
Реклама
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:59
Мода весна-лето 2021: самые горячие тренды предстоящего сезона Фото Видео
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
Реклама
04:47
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
22:00
Браузер Brave – достойная замена Chrome, которая платит вам за сёрфинг в интернете
22:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
Реклама
21:48
Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление Видео
21:40
Разумков озвучил сроки проведения первого референдума в Украине
21:35
Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать
21:14
Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности Видео
21:03
В игре Minecraft появилась точная копия "дворца Путина" Видео
20:59
Травля Путина: экс-депутат Госдумы назвал сроки освобождения Навального Видео
20:47
Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину Видео
20:30
Метро по 20 гривен: киевлян ждет очередное повышение тарифов Видео
20:22
В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме Видео
20:00
Сотни тысяч под угрозой штрафов: как украинцев заставят платить за кондиционеры
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять