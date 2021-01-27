У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Состоявшийся накануне телефонный разговор между новым президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным ‒ свидетельство возвращения Белого дома в мировую повестку с традиционными ценностями. И это однозначно хороший знак для Украины, сообщил в комментарии РБК-Украина Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака

"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным ‒ обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", ‒ сказал Подоляк.

Формальная, по его мнению, причина разговора Байдена и Путина касалась темы стратегического разоружения, тем не менее, его наполнение было гораздо шире и объемнее и выглядит идеально для интересов Украины.

"Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым - в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира", ‒ подытожил Подоляк.

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