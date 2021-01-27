У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину

Резонансный телефонный разговоров президентов США и России прокомментировал советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк.
Состоявшийся накануне телефонный разговор между новым президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным ‒ свидетельство возвращения Белого дома в мировую повестку с традиционными ценностями. И это однозначно хороший знак для Украины, сообщил в комментарии РБК-Украина Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака
"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным ‒ обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", ‒ сказал Подоляк.
Формальная, по его мнению, причина разговора Байдена и Путина касалась темы стратегического разоружения, тем не менее, его наполнение было гораздо шире и объемнее и выглядит идеально для интересов Украины.
"Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым - в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира", ‒ подытожил Подоляк.
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Новости США - о чем ранее сообщал Главред:
- После оглашения выборов президента США глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой. Путин выразил уверенность, что Россия и Америка могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
- Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
- После прихода к власти Байден отменил ряд указов Трампа. Новый хозяин Белого дома отменил выход США из ВОЗ, вернул Штаты в Парижское соглашение по климату и остановил строительство стены на границе с Мексикой.