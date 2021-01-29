Стало известно, когда Байден намерен ударить санкциями по России

В США изучают обстоятельства отравления Алексея Навального.
Президент США Джо Байден рассмотрит возможность введения новых санкций против России после того, как будут изучены обстоятельства отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки в ходе своего брифинга, на данный момент Байден на планирует запускать новые ограничения против РФ. В США изучают обстоятельства отравления политика Алексея Навального, после чего глава государства примет решение о применении мер.
"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, и другими действиями, вызывающими обеспокоенность. По завершении президент оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет", - подчеркнула спикер американского президента.Читайте также"Оскорбление народа России": у Байдена поддержали протесты из-за Навального
США – Россия новости
- Во вторник, 26 января, состоялись первые телефонные переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, лидеры двух государств обсудили возможность продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на 5 лет.
- Госдума России ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ-3, после чего пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что глава РФ Владимир Путин подпишет документ о ядерной сделке в ближайшее время.
- Как рассказала Джейн Псаки, в ходе телефонного разговора Байдена и Путина президент США выразил свою обеспокоенность арестом Алексея Навального и применением силы правоохранителями в отношении протестующих.