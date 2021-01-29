Стало известно, когда Байден намерен ударить санкциями по России

Джо Байден пока не намерен вводить санкции против России / Фото Reuters

Президент США Джо Байден рассмотрит возможность введения новых санкций против России после того, как будут изучены обстоятельства отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки в ходе своего брифинга, на данный момент Байден на планирует запускать новые ограничения против РФ. В США изучают обстоятельства отравления политика Алексея Навального, после чего глава государства примет решение о применении мер.

"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, и другими действиями, вызывающими обеспокоенность. По завершении президент оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет", - подчеркнула спикер американского президента.Читайте также"Оскорбление народа России": у Байдена поддержали протесты из-за Навального

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