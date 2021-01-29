Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным: в Белом доме раскрыли новые детали беседы двух президентов

Джо Байден / Фото Reuters

Во вторник, 26 января состоялся первый телефонный разговор 46-го президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Во время беседы Байден выразил обеспокоенность ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным и задержанными в ходе акций. Об этом в четверг на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США продолжат информировать Москву о своей позиции относительно ситуации с Навальным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения силовиков с протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с российской стороной на многих уровнях", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и не скрывал своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".

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