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Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным: в Белом доме раскрыли новые детали беседы двух президентов

29 января 2021, 07:02
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Лидеры стран затронули тему митингов в России в поддержку Алексея Навального.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Во вторник, 26 января состоялся первый телефонный разговор 46-го президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Во время беседы Байден выразил обеспокоенность ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным и задержанными в ходе акций. Об этом в четверг на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США продолжат информировать Москву о своей позиции относительно ситуации с Навальным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения силовиков с протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с российской стороной на многих уровнях", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и не скрывал своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".

Первый разговор Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Во вторник, 26 января, президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.
  • В Белом доме позже уточнили, что Байден сам позвонил президенту России.
  • По словам пресс-секретаря российского президента Путина Дмитрия Пескова, разговор длился более 35 минут. Телефонные переговоры лидеров России и США состоялись по просьбе Кремля.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что среди тем было предложение Байдена о продлении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет и "решительная поддержка США суверенитета Украины" перед лицом продолжающейся российской агрессии.
  • В то же время в Кремле сообщили, что Путин и Байден обсудили "внутриукраинское урегулирование", а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

новости России Владимир Путин Джо Байден Алексей Навальный протесты в России
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