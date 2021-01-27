Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным

Джо Байден / Фото Reuters

Во вторник, 26 января состоялся первый телефонный разговор 46-го президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Позже на пресс-конференции Байден отшутился, отвечая на вопрос журналиста о том, о чем беседовали главы государств. Трансляцию мероприятия вел американский телеканал C-SPAN.

Байден уже покидал помещение, когда один из журналистов спросил, о чем он говорил с Путиным.

"О вас. Он шлет наилучшие пожелания", – с улыбкой ответил Байден.

После чего президент США надел защитную маску и вышел из зала.

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