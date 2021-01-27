УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным

27 января 2021, 09:41
Прослушать новость
Остановить

Глава Белого дома не стал вдаваться в подробности телефонного разговора с президентом России.

Байден Reuters
Джо Байден / Фото Reuters

Во вторник, 26 января состоялся первый телефонный разговор 46-го президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Позже на пресс-конференции Байден отшутился, отвечая на вопрос журналиста о том, о чем беседовали главы государств. Трансляцию мероприятия вел американский телеканал C-SPAN.

Байден уже покидал помещение, когда один из журналистов спросил, о чем он говорил с Путиным.

"О вас. Он шлет наилучшие пожелания", – с улыбкой ответил Байден.

После чего президент США надел защитную маску и вышел из зала.

Первый разговор Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Во вторник, 26 января, президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.
  • В Белом доме позже уточнили, что Байден сам позвонил президенту России.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет и "решительная поддержка США суверенитета Украины" перед лицом продолжающейся российской агрессии.
  • В то же время в Кремле сообщили, что Путин и Байден обсудили "внутриукраинское урегулирование", а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

новости США Владимир Путин Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Москва восстала: тысячи протестующих двинулись к Кремлю, жену Навального задержалиМосква восстала: тысячи протестующих двинулись к Кремлю, жену Навального задержали Народ показал "кулак" Кремлю: чем закончились митинги в России и когда продолжениеНарод показал "кулак" Кремлю: чем закончились митинги в России и когда продолжение Прямой удар в голову: в РФ протестующие жестко метелят силовиковПрямой удар в голову: в РФ протестующие жестко метелят силовиков Массовые задержания, драки и кровь: чем завершились акции протеста в РоссииМассовые задержания, драки и кровь: чем завершились акции протеста в России Жесть в Москве: в ходе протестов началась "война" с бутылками, файерами и дымовухамиЖесть в Москве: в ходе протестов началась "война" с бутылками, файерами и дымовухами
Следующий материал

Последние новости

10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима
09:53
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
Реклама
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:59
Мода весна-лето 2021: самые горячие тренды предстоящего сезона Фото Видео
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
Реклама
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:47
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
22:00
Браузер Brave – достойная замена Chrome, которая платит вам за сёрфинг в интернете
Реклама
22:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
21:48
Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление Видео
21:40
Разумков озвучил сроки проведения первого референдума в Украине
21:35
Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать
21:14
Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности Видео
21:03
В игре Minecraft появилась точная копия "дворца Путина" Видео
20:59
Травля Путина: экс-депутат Госдумы назвал сроки освобождения Навального Видео
20:47
Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину Видео
20:30
Метро по 20 гривен: киевлян ждет очередное повышение тарифов Видео
20:22
В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять