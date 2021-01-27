Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным

Глава Белого дома не стал вдаваться в подробности телефонного разговора с президентом России.
Во вторник, 26 января состоялся первый телефонный разговор 46-го президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.
Позже на пресс-конференции Байден отшутился, отвечая на вопрос журналиста о том, о чем беседовали главы государств. Трансляцию мероприятия вел американский телеканал C-SPAN.
Байден уже покидал помещение, когда один из журналистов спросил, о чем он говорил с Путиным.
"О вас. Он шлет наилучшие пожелания", – с улыбкой ответил Байден.
После чего президент США надел защитную маску и вышел из зала.
Первый разговор Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:
- Во вторник, 26 января, президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.
- В Белом доме позже уточнили, что Байден сам позвонил президенту России.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет и "решительная поддержка США суверенитета Украины" перед лицом продолжающейся российской агрессии.
- В то же время в Кремле сообщили, что Путин и Байден обсудили "внутриукраинское урегулирование", а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
Автор: Анна Багрий