СНБО утвердил важный документ по деоккупации Крыма

СНБО утвердила стратегию деоккупации Крыма / УНИАН

Во время сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. В ведомстве заявили, что документ будет открыт для общественности, пишет пресс-служба СНБО.

"Все смогут с ним (с документом, - ред.) в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", - отметил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, работа над стратегией продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.

Читайте такжеСНБО рассмотрит санкции против режима Лукашенко – ОП

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - добавил секретарь СНБО.

Важные решения СНБО – о чем ранее писал Главред: