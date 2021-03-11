СНБО утвердил важный документ по деоккупации Крыма

Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который указывает путь деоккупации полуострова.
Во время сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. В ведомстве заявили, что документ будет открыт для общественности, пишет пресс-служба СНБО.
"Все смогут с ним (с документом, - ред.) в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", - отметил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, работа над стратегией продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.
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"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - добавил секретарь СНБО.
Важные решения СНБО – о чем ранее писал Главред:
- В феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.