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СНБО приняла решения по Мотор Сич и донецкому предприятию

11 марта 2021, 17:40
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Данилов рассказал об итогах сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СНБО приняла решения по Мотор Сич и Донецкоблгаз
СНБО приняла решения по Мотор Сич и Донецкоблгаз / УНИАН

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг по результатам заседания СНБО.

Он рассказал об итогах сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое анонсировали накануне, 10 марта.

По его словам, на заседании было решено вернуть предприятие Мотор Сич "украинскому народу".

"Предприятие Мотор Сич вернут украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства – законным конституционным способом в ближайшее время", – заявил Данилов.

Читайте такжеВ Слуге народа объявили о планах по национализации Мотор СичиОн уточнил, что решение по каждому украинскому предприятию оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом оказались в частных руках", будет рассматриваться отдельно.

"И если предприятие является для нас важным, стратегически важным – мы законным способом будем это делать с оставшимися предприятиями (видимо, имеется виду возвращение в собственность государства – ред.)", – добавил Данилов.

При этом он пообещал компенсацию тем людям, которые "вкладывали деньги в это предприятие".

Аналогично будет принято решение по Донецкоблгазу, который недавно отключил пользователей от отопления "по неизвестным причинам".

По словам Данилова, собственниками Донецкоблгаза являются две компании, которые зарегистрированы в Гонконге. Поэтому это предприятие также ожидают проверки – по результатам которых предприятие могут вернуть в государственную собственность.

Ситуация с предприятием Мотор Сич

Важные решения СНБО – что нужно знать

  • В феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
  • Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
  • СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
  • Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.

СНБО Мотор-Сич новости Украины Алексей Данилов
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