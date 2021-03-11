СНБО приняла решения по Мотор Сич и донецкому предприятию

СНБО приняла решения по Мотор Сич и Донецкоблгаз / УНИАН

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг по результатам заседания СНБО.

Он рассказал об итогах сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое анонсировали накануне, 10 марта.

По его словам, на заседании было решено вернуть предприятие Мотор Сич "украинскому народу".

"Предприятие Мотор Сич вернут украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства – законным конституционным способом в ближайшее время", – заявил Данилов.

Читайте такжеВ Слуге народа объявили о планах по национализации Мотор СичиОн уточнил, что решение по каждому украинскому предприятию оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом оказались в частных руках", будет рассматриваться отдельно.

"И если предприятие является для нас важным, стратегически важным – мы законным способом будем это делать с оставшимися предприятиями (видимо, имеется виду возвращение в собственность государства – ред.)", – добавил Данилов.

При этом он пообещал компенсацию тем людям, которые "вкладывали деньги в это предприятие".

Аналогично будет принято решение по Донецкоблгазу, который недавно отключил пользователей от отопления "по неизвестным причинам".

По словам Данилова, собственниками Донецкоблгаза являются две компании, которые зарегистрированы в Гонконге. Поэтому это предприятие также ожидают проверки – по результатам которых предприятие могут вернуть в государственную собственность.

Ситуация с предприятием Мотор Сич

Президент Украины Владимир Зеленский на базе решения СНБО 29 января ввел санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич. Ограничительные меры рассчитаны на три года.

15 февраля стало известно, что инвесторы Мотор Сич из КНР в рамках иска против Украины относительно защиты их международных инвестиционных прав требуют от Киева уже 3,6 млрд долларов компенсации.

20 февраля президент Владимир Зеленский ввел еще одни санкции против инвесторов из КНР. На этот раз под санкции попали два китайских гражданина: Ду Тао – президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Чен Хойшень, который является главой предприятия Скайрайзон Украина.

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