СНБО приняла решения по Мотор Сич и донецкому предприятию

Данилов рассказал об итогах сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг по результатам заседания СНБО.
Он рассказал об итогах сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое анонсировали накануне, 10 марта.
По его словам, на заседании было решено вернуть предприятие Мотор Сич "украинскому народу".
"Предприятие Мотор Сич вернут украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства – законным конституционным способом в ближайшее время", – заявил Данилов.
Читайте такжеВ Слуге народа объявили о планах по национализации Мотор СичиОн уточнил, что решение по каждому украинскому предприятию оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом оказались в частных руках", будет рассматриваться отдельно.
"И если предприятие является для нас важным, стратегически важным – мы законным способом будем это делать с оставшимися предприятиями (видимо, имеется виду возвращение в собственность государства – ред.)", – добавил Данилов.
При этом он пообещал компенсацию тем людям, которые "вкладывали деньги в это предприятие".
Аналогично будет принято решение по Донецкоблгазу, который недавно отключил пользователей от отопления "по неизвестным причинам".
По словам Данилова, собственниками Донецкоблгаза являются две компании, которые зарегистрированы в Гонконге. Поэтому это предприятие также ожидают проверки – по результатам которых предприятие могут вернуть в государственную собственность.
Ситуация с предприятием Мотор Сич
- Президент Украины Владимир Зеленский на базе решения СНБО 29 января ввел санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич. Ограничительные меры рассчитаны на три года.
- 15 февраля стало известно, что инвесторы Мотор Сич из КНР в рамках иска против Украины относительно защиты их международных инвестиционных прав требуют от Киева уже 3,6 млрд долларов компенсации.
- 20 февраля президент Владимир Зеленский ввел еще одни санкции против инвесторов из КНР. На этот раз под санкции попали два китайских гражданина: Ду Тао – президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Чен Хойшень, который является главой предприятия Скайрайзон Украина.
Важные решения СНБО – что нужно знать
- В феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.