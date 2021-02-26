Стали известны итоги заседания СНБО: против кого ввели санкции

СНБО введет новые санкции/ Офис президента

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против должностных лиц, которые предали страну.

Как сообщил Данилов на брифинге, в этот список попали десять человек.

В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александра Якименко.

Под санкции СНБО попали:

Березовский Денис Валентинович – бывший контрадмирал,

Шапортов Станислав Владимирович – экс-генерал-майор,

Нянчур Сергей Николаевич – экс-генерал-майор юстиции,

Катовский Юрий Александрович – в прошлом генерал-майор,

Товский Владимир Владимирович – экс-генерал-майор,

Ханжа Сергей Валентинович – бывший генерал-майор,

"Все десять человек лишены всех государственных наград, званий. У них нет ни одного украинского звания. Санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам", - добавил Данилов.

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