Стали известны итоги заседания СНБО: против кого ввели санкции

СНБО введет санкции против экс-главы СБУ Якименко.
Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против должностных лиц, которые предали страну.
Как сообщил Данилов на брифинге, в этот список попали десять человек.
В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александра Якименко.
Под санкции СНБО попали:
- Березовский Денис Валентинович – бывший контрадмирал,
- Шапортов Станислав Владимирович – экс-генерал-майор,
- Нянчур Сергей Николаевич – экс-генерал-майор юстиции,
- Катовский Юрий Александрович – в прошлом генерал-майор,
- Товский Владимир Владимирович – экс-генерал-майор,
- Ханжа Сергей Валентинович – бывший генерал-майор,
"Все десять человек лишены всех государственных наград, званий. У них нет ни одного украинского звания. Санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам", - добавил Данилов.
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Санкции СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
Автор: Мария Тупик