У Данилова назвали повестку заседания СНБО с вопросом о санкциях

В Украине пройдет новое заседание СНБО / УНИАН

Вопрос применения санкций будет рассмотрен на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины в пятницу, 26 февраля, которое инициировано президентом Владимиром Зеленским.

Как рассказали в пресс-службе СНБО, на заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Члены СНБО Украины также обсудят следующие вопросы:

относительно неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;

состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности,

нарушение присяги.

Читайте такжеРазумков раскрыл детали нового заседания СНБО

Новое заседание СНБО:

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны, оно запланировано на пятницу, 26 февраля.

Целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Санкции СНБО: