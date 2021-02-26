У Данилова назвали повестку заседания СНБО с вопросом о санкциях

Заседание СНБО состоится в закрытом режиме.
Вопрос применения санкций будет рассмотрен на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины в пятницу, 26 февраля, которое инициировано президентом Владимиром Зеленским.
Как рассказали в пресс-службе СНБО, на заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".
Члены СНБО Украины также обсудят следующие вопросы:
- относительно неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;
- состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности,
- нарушение присяги.
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Новое заседание СНБО:
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны, оно запланировано на пятницу, 26 февраля.
Целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".
Санкции СНБО:
- 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против депутата от Оппозиционного платформы - за жизнь Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.
- 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.
- В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.
Автор: Алексей Тычина