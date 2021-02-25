Зеленский снова созывает СНБО

Зеленский опять созвал заседание СНБО / пресс-служба СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как рассказали в Офисе президента, оно запланировано на пятницу, 26 февраля.

Целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Отметим, Зеленский недавно уже встречался с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Они обсудили дальнейшие шаги ведомства. Кроме того, говорилось об увеличении штатной численности аппарата СНБО.

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Данилов анонсировал новые санкции против недобросовестных политиков с миллиардным состоянием. Политик подчеркнул, что имеет целью вернуть Украине все, что украли с 1991 года.

"Если кто-то считает, что открыл где-то оффшоры, и через них может воровать. Ну, в современном мире – это заблуждение", - отметил секретарь СНБО.

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