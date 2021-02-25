Зеленский снова созывает СНБО

Повестка заседания СНБО на данный момент держится в тайне.
Президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Как рассказали в Офисе президента, оно запланировано на пятницу, 26 февраля.
Целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".
Отметим, Зеленский недавно уже встречался с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Они обсудили дальнейшие шаги ведомства. Кроме того, говорилось об увеличении штатной численности аппарата СНБО.
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Данилов анонсировал новые санкции против недобросовестных политиков с миллиардным состоянием. Политик подчеркнул, что имеет целью вернуть Украине все, что украли с 1991 года.
"Если кто-то считает, что открыл где-то оффшоры, и через них может воровать. Ну, в современном мире – это заблуждение", - отметил секретарь СНБО.
Санкции СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.