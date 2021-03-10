Новое заседание СНБО: раскрыты дата, время и часть повестки

Заседание СНБО пройдет 11 марта / УНИАН

Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет в четверг, 11 марта.

Дату заседания СНБО уточнили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, однако не раскрыли время и повестку дня, пишет УНИАН.

Заседание СНБО запланировано на 15:00, в его ходе в частности продолжат лишать почетных и воинских званий украинцев, которые перешли на сторону страны-агрессора – России, сообщает zn.ua со ссылкой на источники.

"…Но на этом повестка дня не исчерпана", – отмечается в материале.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что новое заседание пройдет 12 марта.

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