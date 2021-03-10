Новое заседание СНБО: раскрыты дата, время и часть повестки

СНБО соберется на день раньше, чем говорил Алексей Данилов, выяснили журналисты.
Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет в четверг, 11 марта.
Дату заседания СНБО уточнили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, однако не раскрыли время и повестку дня, пишет УНИАН.
Заседание СНБО запланировано на 15:00, в его ходе в частности продолжат лишать почетных и воинских званий украинцев, которые перешли на сторону страны-агрессора – России, сообщает zn.ua со ссылкой на источники.
"…Но на этом повестка дня не исчерпана", – отмечается в материале.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что новое заседание пройдет 12 марта.
Важные решения СНБО – что нужно знать
- Напомним, в феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.
Автор: Екатерина Присяжнюк