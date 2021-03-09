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Данилов заявил, что на этой неделе состоится очередное заседание СНБО

9 марта 2021, 13:14

В ближайшую пятницу в Украине пройдет очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, рассказал Данилов.

Данилов
Данилов рассказал, когда состоится новое заседание СНБО / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал проведение очередного заседания. Оно состоится в пятницу, 12 марта.

"В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. В понедельник на прошлой неделе (1 марта – ред.) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - сказал Данилов журналистам во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник, 9 марта.

Отметим, 26 февраля Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны соберется на заседание через две недели, чтобы рассмотреть доклады касательно дел о государственной измене чиновников, а также стратегию по деоккупации Крыма.

"С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Потому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений презентуем обществу", — сказал тогда Данилов.

Заседания СНБО – о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендовало ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

СНБО новости Украины Алексей Данилов
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