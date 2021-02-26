В СНБО анонсировали новое заседание и назвали причину

СНБО поручил правительству разработать законопроект о двойном гражданстве.
Совет нацбезопасности и обороны соберется на заседание через две недели, чтобы рассмотреть доклады касательно дел о государственной измене чиновников, а также стратегию по деоккупации Крыма.
По словам Алексея Данилова, через две недели будет заслушан отчет генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.
Кроме того, будет утверждена стратегия по "крымскому вопросу".
"С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Потому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений презентуем обществу", — сказал Данилов.
Как отметил Алексей Данилов, СНБО на заседании 26 февраля рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине.
Теперь Кабинет Министров должен разработать соответствующий законопроект, который урегулирует этот вопрос.
"Если человек имеет желание быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него", – заявил Данилов.
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Он добавил, что в Украине должен появиться специальный орган, который будет все это контролировать. Секретарь СНБО также отметил, что вопрос двойного гражданства в Украине связан с определенными вызовами. В этом контексте он вспомнил случаи, когда украинские чиновники имели гражданство страны-агрессора.
"Вопрос двойного гражданства является для нашего государства крайне важным. Как вы знаете, мы движемся в сторону цивилизованных государств, которые позволяют двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы, связанные с тем, что в свое время Россия использовала этот инструмент", – подытожил Данилов.
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Заседание СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 26 февраля Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против должностных лиц, которые предали страну. В список попали 10 человек времен Януковича.
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.