УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В СНБО анонсировали новое заседание и назвали причину

26 февраля 2021, 20:31

СНБО поручил правительству разработать законопроект о двойном гражданстве.

Алексей Данилов
Данилов анонсировал новое заседание СНБО/ УНИАН

Совет нацбезопасности и обороны соберется на заседание через две недели, чтобы рассмотреть доклады касательно дел о государственной измене чиновников, а также стратегию по деоккупации Крыма.

По словам Алексея Данилова, через две недели будет заслушан отчет генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Кроме того, будет утверждена стратегия по "крымскому вопросу".

"С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Потому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений презентуем обществу", — сказал Данилов.

Как отметил Алексей Данилов, СНБО на заседании 26 февраля рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине.

Теперь Кабинет Министров должен разработать соответствующий законопроект, который урегулирует этот вопрос.

"Если человек имеет желание быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него", – заявил Данилов.

Читайте такжеСтало известно, куда накануне санкций СНБО перегнали "самолеты Медведчука"

Он добавил, что в Украине должен появиться специальный орган, который будет все это контролировать. Секретарь СНБО также отметил, что вопрос двойного гражданства в Украине связан с определенными вызовами. В этом контексте он вспомнил случаи, когда украинские чиновники имели гражданство страны-агрессора.

"Вопрос двойного гражданства является для нашего государства крайне важным. Как вы знаете, мы движемся в сторону цивилизованных государств, которые позволяют двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы, связанные с тем, что в свое время Россия использовала этот инструмент", – подытожил Данилов.

Читайте такжеЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО

Заседание СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

  • На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 26 февраля Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против должностных лиц, которые предали страну. В список попали 10 человек времен Януковича.
  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.

Сейчас вы просматриваете новость «В СНБО анонсировали новое заседание и назвали причину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на мартНафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на БанковойГеращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" ЗеленскогоЭксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского На Банковой сторонники Стерненко устроили штурм, начались задержанияНа Банковой сторонники Стерненко устроили штурм, начались задержания В Украине поменяли тарифы на мобильную связьВ Украине поменяли тарифы на мобильную связь
Следующий материал

Последние новости

21:55
Секс терапевт рассказала, зачем планировать секс
21:55
Синоптики внезапно изменили прогноз погоды на начало марта Видео
21:28
Ученые назвали два супер продукта, которые останавливают старение Видео
21:24
Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине Видео
21:23
Вакцинация от коронавируса: как получить международный сертификат
Реклама
20:54
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:41
В Минздраве рассказали о "побочках" после СOVID-вакцинации
20:31
В СНБО анонсировали новое заседание и назвали причину
20:15
Sony закрывает одну из своих самых старых и именитых студий
20:06
Зеленский вновь отстранил от должности скандального главу КСУ Видео
20:05
Почему бывает плохо после кофе: кому не подходит этот напиток Видео
20:01
Евросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против России Видео
19:45
Warner Bros работает над новой киновселенной Супермена
19:25
Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов
19:11
Стали известны итоги заседания СНБО: против кого ввели санкции Видео
19:11
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Dragon Age Видео
19:06
Ирина Морозюк в трусиках подняла майку перед зеркалом на пикантном фото
19:06
В Минцифре значительно упростят запись на прививку от COVID-19 Видео
19:00
Кинза: впечатляющие преимущества для здоровья пряности "с характером" Видео
18:41
Врач рассказала, как вакцины от коронавируса в Украине выбрасывают в мусор Видео
Реклама
18:33
ФБР объявило в розыск "повара Путина" и предлагает вознаграждение Видео
18:27
Руслан Квинта больше не будет продюсером Евровидения
18:10
У Путина объяснили ситуацию с "поддержкой" правительства Пашиняна Видео
18:07
В Киеве с 27 февраля подорожает проезд в маршрутках Видео
17:52
В МИД раскрыли планы о первом шаге Украины по возвращению Крыма
17:36
В новой части Life Is Strange игроков ждет возвращение любимых героев Видео
17:35
Эксперт оценил неизбежный провал инициативы блокирования Telegram-каналов Видео
17:16
Появились детали, что будут обсуждать на заседании СНБО Видео
17:09
Земфира выпустила новый альбом впервые за 8 лет
16:54
Байден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма Видео
16:39
Голая Кристина Остапчук в ванной произвела фурор загорелыми формами
16:34
Microsoft показала новые кадры своего главного эксклюзива Halo Infinite Фото
16:29
ЕС по просьбе Украины рассмотрит новые санкции против России Видео
15:51
Медведчук рассказал о просьбе Порошенко по вопросу энергоснабжения Крыма Видео
15:49
Для Baldur's Gate III вышло крупное обновление с новым классом Видео
15:48
Как правильно варить яйца — три простых способа Видео
15:37
Стало известно, что Ким Кардашьян отсудила у мужа за развод
15:26
Синоптики предупредили, где погода в Украине 1 марта будет снежной Видео
15:20
Украина готова ударить санкциями по режиму Лукашенко Видео
15:19
В Сумах в зале облсовета в ходе сессии произошла драка Видео
Реклама
15:10
Появился трейлер и дата выхода 4 сезона Рассказа служанки Видео
14:45
Sony бесплатно раздаст владельцам PS4 ремейк Final Fantasy VII
14:41
Комаровский поставил крест на популярных способах повышения иммунитета
14:31
Шахтер и Динамо узнали соперников в 1/8 Лиги Европы
14:30
"Оно тупое, не понимает": Добкин и Береза разразились нецензурной бранью в прямом эфире Видео
14:00
Экс-музыканта Машины времени жестоко избили - требуется операция Видео
13:59
Глава Xbox тизерит выход Death Stranding на консолях Microsoft Видео
13:46
У Данилова назвали повестку заседания СНБО с вопросом о санкциях Видео
13:42
Популярная социальная сеть Twitter перестает быть бесплатной
13:34
Врачи объяснили, почему пока рано говорить о новой вспышке COVID-19 в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять