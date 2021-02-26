ЕС по просьбе Украины рассмотрит новые санкции против России

Евросоюз рассмотрит новые санкции против России / УНИАН

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий рассказал, что ЕС получил от Украины списки для введения новых санкций против России из-за нарушений прав человека в оккупированном Крыму.

"ЕС недавно утвердил санкционный механизм ЕС за нарушения прав человека. Могу вам сказать, что он будет весьма эффективным. Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе", — сказал Точицкий в интервью Lb.ua.

По его мнению, это будет один из важных элементов в рамках Крымской платформы.

Стоит отметить, что накануне глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Европейский Союз за планы запустить механизм санкций за нарушение прав человека из-за подавлений в РФ протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а отнюдь не за репрессии россиян против жителей захваченного Крыма.

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По его словам, много раз Украина обращалась в Брюссель с просьбой использовать механизм санкций против России ‒ для того, чтобы защитить крымских татар и всех, кто подвергается системным репрессиям в захваченном Крыму.

"Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами их об этом спрашиваю. Считаю, что впервые применить этот механизм нужно было в отношении оккупированного Крыма ", ‒ добавил Кулеба.

Крымская платформа - о чем ранее сообщал Главред: