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В МИД раскрыли угрозы России в адрес стран, которые поддержали возвращение Крыма в Украину

7 февраля 2021, 17:34
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Киев принял решение о переносе проведения саммита Крымская платформа на август, сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Москва пытается дискредитировать Крымскую платформу - Кулеба / УНИАН

Украина решила перенести проведение саммита в рамках Крымской платформы с мая на август из-за условий коронавирусной эпидемии и с целью более тщательной подготовки к переговорному процессу. Киев объясняет свою позицию странам, которые поддерживают предложенный вариант дискуссии. Крайне негативно на украинскую инициативу реагирует Россия, которая обещает проблемы государствам, планирующим отправиться на переговоры по вопросам полуострова, рассказал в интервью Радио Свобода глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, по причине COVID-19 проведение переговоров в Европе затруднено. Поэтому Украина, получив время на дополнительную подготовку, перенесла саммит. Положительной стороной является позитивный сигнал от стран, с которыми Киев ведет переговоры по Крымской платформе.

"Я могу вам сказать, что чем больше мы работаем со странами, объясняем им, что это такое и как это будет работать, тем больше поддержки мы находим. Положительная у нас очень динамика", - отметил министр.Читайте такжеБыл бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского

Также дипломат акцентировал внимание на том, что чем больше Украина продвигается вперед в процессе реализации Крымской платформы, тем сильнее проявляется "яростное" сопротивление России. Москва пытается нивелировать достижения Киева и дискредитировать площадку.

"Они уже опускаются до того, что прямо передают сигналы главам ряда государств и правительств, если вы поедете на саммит Крымской платформы, то вам вот это, вот это и вот это в ответ от нас. Яростное сопротивление России уже наблюдается! Две цели - дискредитация самой идеи и предотвращения участия лидеров в саммите" – добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина пока не будет публиковать список стран, поддержавших Крымскую платформу. Перечень государств обнародуют после того, как все вопросы окончательно согласуют.

Возвращение Крыма в Украину

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