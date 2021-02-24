В ЕС назвали сроки введения новых санкций против России

Евросоюз согласовал санкции против России из-за ареста Алексея Навального.
Послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.
Как пишет журналист Рикард Йозвяк в Twitter, соответствующее решение было принято 24 февраля.
"Как и ожидалось, дипломаты ЕС сегодня одобрили санкции за заключение Навального", - отметил журналист.
Под санкции попадут руководители четырех силовых ведомств России:
- Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ;
- Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ;
- Виктор Золотов – глава Росгвардии;
- Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.
"Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а вступить в силу меры должны 5 марта", – сообщил Йозвяк.
Кроме того, сообщается, что инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии.
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Однако ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций в отношении российских олигархов.
Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.