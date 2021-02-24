В ЕС назвали сроки введения новых санкций против России

Под санкции ЕС попадут руководители четырех силовых ведомств России / Reuters

Послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет журналист Рикард Йозвяк в Twitter, соответствующее решение было принято 24 февраля.

"Как и ожидалось, дипломаты ЕС сегодня одобрили санкции за заключение Навального", - отметил журналист.

Под санкции попадут руководители четырех силовых ведомств России:

Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ;

Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ;

Виктор Золотов – глава Росгвардии;

Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.

"Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а вступить в силу меры должны 5 марта", – сообщил Йозвяк.

Кроме того, сообщается, что инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии.

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Однако ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций в отношении российских олигархов.

Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред: