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ЕСПЧ призвал Путина немедленно отпустить Навального

17 февраля 2021, 19:39
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По данным ЕСПЧ, власти России сообщили, что Навальный содержится в хорошо охраняемом учреждении, а его камера оборудована видеонаблюдением.

Алексей Навальный
В ЕСПЧ призвали освободить Навального / instagram/navalny

Сегодня Европейский суд по правам человека потребовал от власти России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которого отправили в колонию из-за нарушения условий испытательного срока по делу Ив Роше.

На сайте Навального есть копия письма, полученного из суда адвокатом политика Ольгой Михайловой. В документе говорится, что ЕСПЧ решил передать властям России требование освободить Навального как минимум на то время, которое потребуется Страсбургскому суду на рассмотрение жалобы политика на действия и решения российского суда.

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ЕСПЧ обосновал это требование собственным регламентом - в частности, правилом 39. Он дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы. Суд имеет право на подобные требования в случае, если видит угрозу жизни или здоровью заявителя. В письме на имя Михайловой суд отметил, что речь идет именно о такой ситуации.

В ЕСПЧ поведали, что прежде чем принять решение суд задал представителям Навального и властям России три вопроса:

  • Существует ли риск для жизни заявителя с учетом того, что он предположительно пережил покушение с использованием нервно-паралитического вещества, а виновных в случившемся российские власти не нашли?
  • Если риск существует - какие меры российские власти приняли для обеспечения безопасности заявителя, в том числе в СИЗО?
  • Существуют ли средства регулярного независимого мониторинга условий содержания заявителя и соответствуют ли они европейским стандартам?

По данным ЕСПЧ, власти России сообщили, что Навальный содержится в хорошо охраняемом учреждении, а его камера оборудована видеонаблюдением. Кроме того, власти России сообщили суду, что Навальный имеет доступ к средствам связи на территории СИЗО, а также может звонить по телефону и встречаться с адвокатами.

Минюст России требование ЕСПЧ называет заведомо неисполнимым. Глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что для такого шага в российском законодательстве нет никаких оснований.

В комментарии, которое ведомство предоставило ВВС, Чуйченко назвал требование ЕСПЧ "явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства".

"Это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - цитирует пресс-служба минюста слова Чуйченко.

Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред:

  • Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
  • Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
  • Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
  • В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
  • Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.

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