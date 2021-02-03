Приговор Навальному: в США анонсировали санкции против России

США и ЕС планируют санкции против России из-за Навального / Reuters

В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора относительно оппозиционера Алексея Навального.

"Сильным лидерам не нужно сажать противников в тюрьму, чтобы сохранить власть. Во-первых, Алексей Навальный был отравлен, а когда это не удалось, режим Путина теперь заключил его в тюрьму после имитации судебного процесса", – сообщил в своем Twitter сенатор-республиканец Митт Ромни.

Ромни отметил, на этой неделе они примут законодательство, чтобы наказать санкциями виновных в этих действиях.

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Кроме того, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что после приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному ЕС стоит немедленно ввести санкции против ответственных за его преследование.

При этом Габриелюс Ландсбергис не исключает возможности того, что, если обсуждения в ЕС займут время, Литва может применить санкции к людям, которые инициировали арест и заключение российской оппозиции, пишет Европейская правда.

Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:

Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.

В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.

Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать Навального.

31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.

2 февраля суд отправил Навального в колонию на 3,5 года.