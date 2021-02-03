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Приговор Навальному: в США анонсировали санкции против России

3 февраля 2021, 00:00
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США планируют подать новый законопроект о санкциях против России.

США и ЕС планируют санкции против России из-за Навального / Reuters

В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора относительно оппозиционера Алексея Навального.

"Сильным лидерам не нужно сажать противников в тюрьму, чтобы сохранить власть. Во-первых, Алексей Навальный был отравлен, а когда это не удалось, режим Путина теперь заключил его в тюрьму после имитации судебного процесса", – сообщил в своем Twitter сенатор-республиканец Митт Ромни.

Ромни отметил, на этой неделе они примут законодательство, чтобы наказать санкциями виновных в этих действиях.

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Кроме того, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что после приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному ЕС стоит немедленно ввести санкции против ответственных за его преследование.

При этом Габриелюс Ландсбергис не исключает возможности того, что, если обсуждения в ЕС займут время, Литва может применить санкции к людям, которые инициировали арест и заключение российской оппозиции, пишет Европейская правда.

Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

новости США санкции против России Алексей Навальный
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