Приговор Навальному: Запад требует немедленно освободить оппозиционера

В Германии потребовали немедленно освободить российского оппозиционера.
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал российские власти отпустить оппозиционера Алексея Навального, которому суд 2 февраля заменил условный срок заключения на реальный.
"Приговор против Алексея Навального - это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России. Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный", - заявил глава МИД Германии в Twitter.
Маас также потребовал немедленно освободить российского оппозиционера.
"Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - добавил Маас.
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Позже министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и Госсекретарь США Энтони Блинкен призвали "немедленно и без всяких условий" освободить Алексея Навального, а также задержанных на акциях в его поддержку.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями России в отношении Алексея Навального. Мы повторяем наш призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех незаконно задержанных за осуществление своих прав", — написал в Twitter Блинкен.
В Совете Европы считают приговор оппозиционному политику Алексею Навальному игнорированием Россией международных обязательств по защите прав человека.
"Сегодняшнее решение суда приговорить Алексея Навального к трем с половиной годам колонии подрывает доверие и идет в противоречие с международными обязательствами России в области прав человека", - заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
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Миятович напомнила, что предъявленные Навальному обвинения признаны Европейским судом по правам человека произволом.
Президент Франции Эммануэль Макрон также присоединился к заявлениям других государств, и призвал освободить Навального.
Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному суд Москвы изменил условный срок на реальный по делу Ив Роше. Его отправили в колонию общего режима на 3,5 года.
Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:
- Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать Навального.
- 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.
- 2 февраля суд отправил Навального в колонию на 3,5 года.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.