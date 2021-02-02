Приговор Навальному: Запад требует немедленно освободить оппозиционера

Навального отправили в колонию на 3,5 года / Reuters

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал российские власти отпустить оппозиционера Алексея Навального, которому суд 2 февраля заменил условный срок заключения на реальный.

"Приговор против Алексея Навального - это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России. Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный", - заявил глава МИД Германии в Twitter.

Маас также потребовал немедленно освободить российского оппозиционера.

"Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - добавил Маас.

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Позже министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и Госсекретарь США Энтони Блинкен призвали "немедленно и без всяких условий" освободить Алексея Навального, а также задержанных на акциях в его поддержку.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями России в отношении Алексея Навального. Мы повторяем наш призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех незаконно задержанных за осуществление своих прав", — написал в Twitter Блинкен.

В Совете Европы считают приговор оппозиционному политику Алексею Навальному игнорированием Россией международных обязательств по защите прав человека.

"Сегодняшнее решение суда приговорить Алексея Навального к трем с половиной годам колонии подрывает доверие и идет в противоречие с международными обязательствами России в области прав человека", - заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

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Миятович напомнила, что предъявленные Навальному обвинения признаны Европейским судом по правам человека произволом.

Президент Франции Эммануэль Макрон также присоединился к заявлениям других государств, и призвал освободить Навального.

Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному суд Москвы изменил условный срок на реальный по делу Ив Роше. Его отправили в колонию общего режима на 3,5 года.

Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:

Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.

В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.

Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать Навального.

31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.

2 февраля суд отправил Навального в колонию на 3,5 года.