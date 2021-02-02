Защита Навального обжалует решение суда

Адвокат российского оппозиционера пообещала обжаловать решение Московского горсуда о замене условного срока на реальный с отбыванием наказания в колонии.
Сторона защиты Алексея Навального обжалует замену условного срока наказания на реальный по делу Ив Роше, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
"Конечно, мы будем обжаловать", - сказала она.
Суд решил, что Навальный нарушал свои обязательства условно осужденного, напомнив о том, что оппозиционер сообщил правоохранителям о выписке из клиники Шарите и проживании в отеле только через два месяца.
В то же время доводы защиты Навального, связанные с решением Европейского суда по правам человека, российский суд нашел несостоятельными.
У Навального и его защиты есть 10 суток на обжалование постановления.
С учетом проведенного года под домашним арестом, Алексей проведет в колонии 2.5 года.
Навальный успел обратиться к своей жене Юлии со словами: "Пока, не грусти, все будет хорошо!". После этого оппозиционера вывели из зала суда.
Супруга Навального начала плакать, попыталась снять маску, но пристав сделал ей замечание.
Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде; пресса была допущена на него, несмотря на коронавирусные ограничения. Помимо журналистов и супруги Навального Юлии, в суд пришли дипломаты из примерно двадцати европейских государств. В Кремле и в МИД назвали это вмешательством во внутренние дела России.
Суд над Навальным – о чем сообщалось ранее:
- 18 января 2021 года российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
- 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального. В ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159.