Защита Навального обжалует решение суда / пресс-служба Мосгорсуда

Сторона защиты Алексея Навального обжалует замену условного срока наказания на реальный по делу Ив Роше, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"Конечно, мы будем обжаловать", - сказала она.

Суд решил, что Навальный нарушал свои обязательства условно осужденного, напомнив о том, что оппозиционер сообщил правоохранителям о выписке из клиники Шарите и проживании в отеле только через два месяца.

В то же время доводы защиты Навального, связанные с решением Европейского суда по правам человека, российский суд нашел несостоятельными.

У Навального и его защиты есть 10 суток на обжалование постановления.

С учетом проведенного года под домашним арестом, Алексей проведет в колонии 2.5 года.

Навальный успел обратиться к своей жене Юлии со словами: "Пока, не грусти, все будет хорошо!". После этого оппозиционера вывели из зала суда.

Супруга Навального начала плакать, попыталась снять маску, но пристав сделал ей замечание.

Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде; пресса была допущена на него, несмотря на коронавирусные ограничения. Помимо журналистов и супруги Навального Юлии, в суд пришли дипломаты из примерно двадцати европейских государств. В Кремле и в МИД назвали это вмешательством во внутренние дела России.

Суд над Навальным – о чем сообщалось ранее: