"Беларусь 2.0.": в Москве после оглашения приговора Навальному дико схватили 1400 человек

В Москве после оглашения приговора Навальному дико "паковали" людей / Reuters

2 февраля суд в Москве отправил оппозиционера Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В ответ на приговор на московские улицы вышли несколько тысяч человек. Их прогнали с Манежной площади, куда звал штаб Навального. Колонны протестующих прошли по Неглинной, Петровке и Большой Дмитровке. Затем силовики — их было множество — стали жестко задерживать и избивать людей в близлежащих переулках.

Всего после оглашения приговора Навальному в России задержали 1408 человек, сообщает ОВД-Инфо. Из них – только в Москве – 1145, в Санкт-Петербурге - 248.

В соцсетях появилось много видео, красноречиво демонстрирующие зверства московских и питерских силовиков. Людей ловили по улицам, спускались за ними в метро и бежали за ними во дворы.

Также не удалось спастись даже тем, кто пытался спрятаться в такси.

Людей нагло выхватывали даже с такси.

В Дмитриевском переулке людей загнали в "котел" и нещадно лупили.

Отметим, в соцсетях уже назвали происходящее в России "Лукашизацией" и "Беларусью 2.0".

Почему сел Навальный У Алексея Навального был условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше. Срок должен был заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации. До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз: 13 января,

27 января,

3 февраля,

16 марта,

6 июля,

17 августа. Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме. Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите. Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный. Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск. В итоге суд 2 февраля отправил Навального в колонию.

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