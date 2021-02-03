"Беларусь 2.0.": в Москве после оглашения приговора Навальному дико схватили 1400 человек

Приговор российскому оппозиционеру заставил людей выйти на улицы. Московские силовики били их дубинками и выхватывали из такси.
2 февраля суд в Москве отправил оппозиционера Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В ответ на приговор на московские улицы вышли несколько тысяч человек. Их прогнали с Манежной площади, куда звал штаб Навального. Колонны протестующих прошли по Неглинной, Петровке и Большой Дмитровке. Затем силовики — их было множество — стали жестко задерживать и избивать людей в близлежащих переулках.
Всего после оглашения приговора Навальному в России задержали 1408 человек, сообщает ОВД-Инфо. Из них – только в Москве – 1145, в Санкт-Петербурге - 248.
В соцсетях появилось много видео, красноречиво демонстрирующие зверства московских и питерских силовиков. Людей ловили по улицам, спускались за ними в метро и бежали за ними во дворы.
Также не удалось спастись даже тем, кто пытался спрятаться в такси.
Людей нагло выхватывали даже с такси.
В Дмитриевском переулке людей загнали в "котел" и нещадно лупили.
Отметим, в соцсетях уже назвали происходящее в России "Лукашизацией" и "Беларусью 2.0".
Почему сел Навальный
У Алексея Навального был условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен был заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
В итоге суд 2 февраля отправил Навального в колонию.
Протесты в России – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
- 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального. В ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159.