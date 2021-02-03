УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Беларусь 2.0.": в Москве после оглашения приговора Навальному дико схватили 1400 человек

3 февраля 2021, 08:16

Приговор российскому оппозиционеру заставил людей выйти на улицы. Московские силовики били их дубинками и выхватывали из такси.

протесты в России
В Москве после оглашения приговора Навальному дико "паковали" людей / Reuters

2 февраля суд в Москве отправил оппозиционера Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В ответ на приговор на московские улицы вышли несколько тысяч человек. Их прогнали с Манежной площади, куда звал штаб Навального. Колонны протестующих прошли по Неглинной, Петровке и Большой Дмитровке. Затем силовики — их было множество — стали жестко задерживать и избивать людей в близлежащих переулках.

Всего после оглашения приговора Навальному в России задержали 1408 человек, сообщает ОВД-Инфо. Из них – только в Москве – 1145, в Санкт-Петербурге - 248.

В соцсетях появилось много видео, красноречиво демонстрирующие зверства московских и питерских силовиков. Людей ловили по улицам, спускались за ними в метро и бежали за ними во дворы.

Также не удалось спастись даже тем, кто пытался спрятаться в такси.

Людей нагло выхватывали даже с такси.

В Дмитриевском переулке людей загнали в "котел" и нещадно лупили.

Отметим, в соцсетях уже назвали происходящее в России "Лукашизацией" и "Беларусью 2.0".

Почему сел Навальный

У Алексея Навального был условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен был заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

В итоге суд 2 февраля отправил Навального в колонию.

Протесты в России – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
  • 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
  • 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального. В ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159.

новости России Алексей Навальный протесты в России
Сейчас вы просматриваете новость «"Беларусь 2.0.": в Москве после оглашения приговора Навальному дико схватили 1400 человек». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере"Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере" "Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогнозКогда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз
Следующий материал

Последние новости

08:52
Гороскоп для всех на 3 февраля: зеленый свет для интима и возвращение мира
08:40
В Минкульте прокомментировали блокировку телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина
08:27
Тимошенко метит в премьеры, но держит козырь в рукаве мнение
08:16
"Беларусь 2.0.": в Москве после оглашения приговора Навальному дико схватили 1400 человек Видео
08:08
Стало известно, в какой колонии Навальный будет отбывать наказание Видео
Реклама
07:40
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа
07:29
Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов: где смотреть заблокированные телеканалы Видео
07:14
Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Видео
06:57
Зачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины мнение
06:49
Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK Видео
06:31
Костюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021 Фото Видео
06:02
Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком Видео
05:28
Астролог сказал, когда под запретом денежные риски Видео
05:05
Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн: на Херсонщине разоблачили мошенниц
04:25
Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 лет Фото Видео
03:50
Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметы Видео
03:11
Украину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривны Видео
02:22
У Зеленского прокомментировали санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne
02:08
Во что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игр Видео
01:36
На Хмельнитчине банда напечатала фальшивые пятисотки на сотни тысяч гривен
Реклама
01:14
Украина наложила санкции на самолеты Козака и Медведчука - СМИ
00:55
День Максима – поздравления, открытки, приметы
00:41
Телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов
00:26
На какую болезнь указывает хрипотца в голосе - ответ медиков Видео
00:09
Зеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было мнение
00:00
Приговор Навальному: в США анонсировали санкции против России Видео
02 февраля, вторник
23:30
Не удается подключиться к сети Wi-Fi: исправляем ошибки
23:10
Ученые разочаровались в перспективном лекарстве от коронавируса - The Guardian Видео
22:53
Известный журналист пожаловался, что его избил чиновник
22:48
Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и заблокировал Newsone, 112 и ZIK
22:39
На Прикарпатье коммунальщики потратили кругленькую сумму на презервативы и духи
22:30
В Украину идут 25-градусные морозы: названы даты сильного похолодания Видео
21:50
Украинская легкоатлетка установила исторический мировой рекорд Видео
21:37
Ученые рассказали, от чего зависит размер пениса Видео
21:35
Россия жестко отреагировала на призывы Запада освободить Навального Видео
21:30
Неспокойная Россия: люди бунтуют, а силовики устаивают "ловушки" и избивают граждан Видео
21:25
Новый транш от МВФ: у Зеленского прояснили судьбу кредита Видео
21:24
Навального "запаковали", теперь все счастливы мнение
20:55
Врач пояснил, как отличить ОРВИ от легкой формы коронавируса Видео
20:53
У Навального призвали людей выходить на Манежную площадь: задержания и разгон Видео
Реклама
20:40
Приговор Навальному: Запад требует немедленно освободить оппозиционера Видео
20:20
Sony подвела персональные итоги 2020-го для каждого владельца PlayStation
20:00
Похудение улучшает самочувствие, но есть нюанс: врач рассказала, что не так Видео
19:58
Защита Навального обжалует решение суда Видео
19:48
Поджигатель Эпицентра в Первомайске назвал причину своего поступка Видео
19:36
Названы симптомы апноэ: на какой признак нужно срочно обратить внимание Видео
19:35
Спасатели потушили Эпицентр, который горел почти шесть часов Видео
19:30
Славян в США приравняли к цветным – но льгот за это они не получат Видео
19:21
Встречайте The Wayward Realms – ролевую игру в открытом мире от авторов The Elder Scrolls Видео
19:21
Суд вынес приговор Алексею Навальному Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять