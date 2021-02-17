"Не до роскоши": Навальный подробно рассказал об условиях пребывания в колонии

Оппозиционер рассказал в подробностях о своем пребывании в колонии - у него есть железная кровать, стол и тумбочка.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали сразу после возвращения в Россию из Германии, написал письмо из тюрьмы, которое обнародовали на его странице в Instagram.
"Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне - это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии", - отметил Навальный.
Свою тюремную камеру он сравнил с космическим кораблем.
"Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры - это андроиды", - поразмышлял он.
Читайте такжеВ Bellingcat раскрыли новые данные о команде отравителей Навального
"Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену", - резюмировал оппозиционер.
Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред:
- Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
- Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
- Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
- В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
- Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.