"Не до роскоши": Навальный подробно рассказал об условиях пребывания в колонии

Навальный рассказал об условиях в СИЗО / instagram/navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали сразу после возвращения в Россию из Германии, написал письмо из тюрьмы, которое обнародовали на его странице в Instagram.

"Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне - это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии", - отметил Навальный.

Свою тюремную камеру он сравнил с космическим кораблем.

"Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры - это андроиды", - поразмышлял он.

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"Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену", - резюмировал оппозиционер.

Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред: