Эксперт пояснил, зачем Путин посадил Навального и при чем тут Украина

Кирилл Сазонов считает, что Кремль хочет отвлечь внимание Запада от войны на Донбассе и аннексии Крыма.
Приговор Алексею Навальному нужен был Кремлю для того, чтобы отвлечь внимание Запада от войны на Донбассе. По этому же принципу в 2014 году Россия развязала конфликт на Востоке Украины, чтобы сместить фокус внимания от аннексии Крыма.
Журналист и блогер Кирилл Сазонов считает, что тактика Кремля – это постоянное повышение ставок. По его мнению, со временем Навального могут освободить, передает Obozrevatel.
"Мне кажется, что сейчас в интересах Кремля максимально усиливать конфликтную ситуацию с Западом на теме Навального, потому что это отвлекает внимание от других проблем, в том числе от Украины, от оккупации Крыма и Донбасса", – допустил он.
Сазонов предположил, что спустя какое-то время Кремль сделает несколько шагов в отношении Навального и его сторонников, которые можно будет подать Западу как уступки, а взамен просить ослабления санкций.
"Россия сможет сделать пару шагов назад по Навальному – освободив его, смягчив наказание, выпустив сторонников – и, не ослабляя давление на Донбассе, сможет настаивать на том, что надо ослаблять санкции, надо вступать в диалог", – считает он.
Сазонов также допустил, что в таком случае пророссийские лоббисты в Европе смогут использовать этот аргумент для смягчения санкций.
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Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред:
- Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
- Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
- Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
- В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
- Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.