Эксперт пояснил, зачем Путин посадил Навального и при чем тут Украина

Со временем Навального могут отпустить, прогнозирует Кирилл Сазонов / пресс-служба Мосгорсуда

Приговор Алексею Навальному нужен был Кремлю для того, чтобы отвлечь внимание Запада от войны на Донбассе. По этому же принципу в 2014 году Россия развязала конфликт на Востоке Украины, чтобы сместить фокус внимания от аннексии Крыма.

Журналист и блогер Кирилл Сазонов считает, что тактика Кремля – это постоянное повышение ставок. По его мнению, со временем Навального могут освободить, передает Obozrevatel.

"Мне кажется, что сейчас в интересах Кремля максимально усиливать конфликтную ситуацию с Западом на теме Навального, потому что это отвлекает внимание от других проблем, в том числе от Украины, от оккупации Крыма и Донбасса", – допустил он.

Сазонов предположил, что спустя какое-то время Кремль сделает несколько шагов в отношении Навального и его сторонников, которые можно будет подать Западу как уступки, а взамен просить ослабления санкций.

"Россия сможет сделать пару шагов назад по Навальному – освободив его, смягчив наказание, выпустив сторонников – и, не ослабляя давление на Донбассе, сможет настаивать на том, что надо ослаблять санкции, надо вступать в диалог", – считает он.

Сазонов также допустил, что в таком случае пророссийские лоббисты в Европе смогут использовать этот аргумент для смягчения санкций.

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