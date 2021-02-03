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Стало известно, в какой колонии Навальный будет отбывать наказание

3 февраля 2021, 08:08
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Оппозиционер будет этапирован в колонию после вступления этого решения суда в силу.

Алексей Навальный
Навальному заменили условный срок на реальный / Reuters

Во вторник, 2 февраля, московский суд вынес приговор Алексею Навальному - российскому оппозиционному политику. В частности, суд заменил условное наказание на реальное.

Навальному присудили 3,5 года колонии общего режима. Политик будет этапирован в колонию после вступления этого решения суда в силу. Отбывать наказание он будет в одной из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах, передает Интерфакс.

"Согласно закону, после вступления в силу вынесенного решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ", - рассказал зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

По его словам, теоретически Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.

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Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред:

  • Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
  • Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
  • Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
  • В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
  • Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.

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