Стало известно, в какой колонии Навальный будет отбывать наказание

Оппозиционер будет этапирован в колонию после вступления этого решения суда в силу.
Во вторник, 2 февраля, московский суд вынес приговор Алексею Навальному - российскому оппозиционному политику. В частности, суд заменил условное наказание на реальное.
Навальному присудили 3,5 года колонии общего режима. Политик будет этапирован в колонию после вступления этого решения суда в силу. Отбывать наказание он будет в одной из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах, передает Интерфакс.
"Согласно закону, после вступления в силу вынесенного решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ", - рассказал зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
По его словам, теоретически Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.
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Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред:
- Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
- Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
- Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
- В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
- Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.