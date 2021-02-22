Евросоюз ударит новыми санкциями по России

Евросоюз наложит на Россию новые санкции/ Reuters

Европейский союз готов ввести новые санкции против России. Сообщается, что главы МИД стран ЕС во время заседания 22 февраля согласовали дальнейшие действия в отношении РФ.

Как сообщает DPA, политики договорились работать над санкциями против России.

А вот поводом новых санкций стал арест российского оппозиционера Алексея Навального, а также преследование оппозиции.

"Министры иностранных дел ЕС согласились продвигать вперед работу над новыми санкциями против России после заключения Навального. В следующие недели должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применят санкции", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что новые санкции против РФ неизбежны.

Отмечается, что санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека был одобрен еще в 2020 году, и предусматривает замораживание активов и ограничение на поездки.

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Кроме того, дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз применит его.

Ранее министр Австрии по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг заявил, что санкции против России получат широкую поддержку. Он добавил, что список лиц, против которых применят санкции, должен быть очень грамотным как в политическом, так и в юридическом плане.

В России уже прокомментировали данное решение ЕС. Как сообщил посол России при ЕС Владимир Чижов, Россия будет принимать ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.

Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред: