Евросоюз ударит новыми санкциями по России

В ЕС определили дальнейшие шаги в отношении России, и рассказали о санкциях.
Европейский союз готов ввести новые санкции против России. Сообщается, что главы МИД стран ЕС во время заседания 22 февраля согласовали дальнейшие действия в отношении РФ.
Как сообщает DPA, политики договорились работать над санкциями против России.
А вот поводом новых санкций стал арест российского оппозиционера Алексея Навального, а также преследование оппозиции.
"Министры иностранных дел ЕС согласились продвигать вперед работу над новыми санкциями против России после заключения Навального. В следующие недели должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применят санкции", - говорится в сообщении.
При этом сообщается, что новые санкции против РФ неизбежны.
Отмечается, что санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека был одобрен еще в 2020 году, и предусматривает замораживание активов и ограничение на поездки.
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Кроме того, дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз применит его.
Ранее министр Австрии по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг заявил, что санкции против России получат широкую поддержку. Он добавил, что список лиц, против которых применят санкции, должен быть очень грамотным как в политическом, так и в юридическом плане.
В России уже прокомментировали данное решение ЕС. Как сообщил посол России при ЕС Владимир Чижов, Россия будет принимать ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.
Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.